Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu aşk mı yaşıyor? Hülya Avşar ateş püskürdü, zehir zemberek açıklama!

Geçtiğimiz Nisan ayında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Hadise ile iş adamı Mehmet Dinçler, beş ay süren birlikteliklerini sonlandırma kararı almıştı. Boşanma arifesinde olan Dinçerler'in Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun birlikte görüntülendiği ve 'aşk yaşıyorlar' iddialarının ardından Avşar kızı avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada o iddialara adeta ateş püskürdü.

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Ünlü şarkıcı Hadise ile boşanma arifesinde olan iş adamı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde 3 erkek arkadaşıyla Rodos'ta görüntülenmişti. Tatil sonrası kafasını boşaltan ve kapattığı sosyal medya hesabını yeniden açan ünlü iş adamı, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta bir araya geldiği ve aşk yaşıyorlar iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşk iddialarının ardından Zehra Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. İşte zehir zemberek ifadelerin yer aldığı o açıklama ve yaşananları sizler için derledik...

Mehmet Dinçler ve Zehra Çilingiroğlu aşk yaşıyor iddiası

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, evliliklerinin 5.ayında boşanma kararı aldı. Boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düşerken geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile Rodos'a tatilen giden 34 yaşındaki iş insanı Mehmet Dinçler, Beyaz Magazin programında yer alan habere göre, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 24 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. İkilinin baş başa görüntülendiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından aşk yaşadıkları iddiaları ortalığı karıştırdı.

Hülya Avşar'dan zehir zemberek açıklama

Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülendiği ve aşk yaşıyorlar iddiaları üzerine hareteke geçen Hülya Avşar avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. "Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada, "Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Magazin programının sunucuları tarafından müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu hakkında “MEHMET DİNÇERLER, HÜLYA AVŞAR’IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İLE GÖRÜNTÜLENDİ” başlığı altında tamamen kurmaca bir haber kamuoyuna aktarılmıştır. Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir"

Zehre Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler'in aşk yaşıyorlar iddialarının yalanlandığı açıklamada, "Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;

Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikayetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır.

Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz."