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Devlet Bahçeli: Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır

Devlet Bahçeli: Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin’de polisevine gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, “Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır” dedi.

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26 Eylül’de Mersin'de Mezitli Polisevi’ne gerçekleştirilen saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Mersin Mezitli Polisevi’ne 26 Eylül gecesi sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin hain saldırısı neticesinde son kurşununa kadar mücadele eden polis memurumuz Sedat Gezer şehit düşerken, bir polisimizle birlikte bir sivil vatandaşımız da yaralanmıştır” dedi.

Şehit Gezer’e Allah’tan rahmet dileyen Bahçeli, kederli ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu. Tedavi altındaki yaralıların bir an önce şifa bulmasını dileyerek geçmiş olsun mesajını ileten Bahçeli, “Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır”

Bahçeli, şunları kaydetti:
“Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır. Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur.”

Şehit kahraman polis teröristi böyle vurmuştu

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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