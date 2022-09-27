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Mersin'de polis memurunu şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP raporunda gazeteci çıktı

Mersin'de polis memurunu şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP raporunda gazeteci çıktı

MERSİN'de polis memuru Sedat Gezer'i şehit eden Dilşah Ercan isimli teröristin CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.

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Mersin'in Tece ilçesinde polisevine lüks araçlarıyla saldıran teröristlerden Dilşah Ercan hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin Tutuklu Gzeteciler Raporu içerisinde gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı! Zozan Tolan kod isimli teröristin İzmir'de hapis yatarken 'gazeteci' olarak raporlandığı bildirildi.

Mersin'deki terör saldırısından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Polis memuru Sedat Gezer'i şehit eden Dilşah Ercan'ın eylem sırasında kendisini patlattığı bildirildi.

Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan'ın daha önce Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yayınlanan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu' içerisinde yer aldığı ortaya çıktı.

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla hazırlanan 'Dünyanın En Büyük Cezaevi: Türkiye' isimli raporda terörist Dilşah Ercan da gazeteci olarak yer aldı.

Tutukluluk nedeni olarak muhabirlik gösterildi

Ercan'ın o dönem PKK - Örgüt üyeliğinden hükümlü olduğu ve İzmir'de cezaevinde olduğu bildirildi. Terörist Ercan'ın tutukluluk nedeninin gazetede muhabirlik yapması gösterildi.

AK Parti'den CHP'ye rapor tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP tarafından hazırlanan ’ Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler ‘ Raporuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda” polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş.
Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız.
Bilinmelidir ki Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır.
"Gazeteciler tutuklanıyor" propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu."

Hain saldırının güvenlik kamerası görüntüleri

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