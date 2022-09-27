BIST 3.297
DOLAR 18,48
EURO 17,78
ALTIN 971,29
HABER /  GÜNCEL

Bakan Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin

Bakan Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de şehit polis için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Soylu, "Allah bize de şehitlik nasip etsin" dedi.

Abone ol

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ailesinin evinde yas var. Ailesiyle Mersin'de yaşayan Şehit Sedat Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de şehit polis için düzenlenen törende konuştu.

"Allah bize de şehitlik nasip etsin"

Süleyman Soylu, "Burada ayrı olay var. Sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur bir arkadaşımızsın. Kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahramandı. Allah rahmet eylesin.  Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin, başımız sağ olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kulandı.

Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.

İlgili Haberler
Mersin'deki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Okuyan kahkaha atıyor Adana etkinliğine davet etti Haluk Levent yanlış şehre gitti valiyle diyaloğu komedi
Okuyan kahkaha atıyor Adana etkinliğine davet etti Haluk Levent yanlış şehre gitti valiyle diyaloğu komedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: ABD'den elen silahlar sizi kurtarmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: ABD'den elen silahlar sizi kurtarmaz
Depresyondayım aldatıldım diyenler sizi ayağa dikecek reçete bizden!
Depresyondayım aldatıldım diyenler sizi ayağa dikecek reçete bizden!
TIR'ın altına girdi kağıt gibi oldu! Feci kazada ölü ve yaralılar var
TIR'ın altına girdi kağıt gibi oldu! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Azerbaycan'ın demir yumruğu! Operasyonun üzerinden 2 yıl geçti
Azerbaycan'ın demir yumruğu! Operasyonun üzerinden 2 yıl geçti
Sadece tavuk besleyen adam kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Tavuklardan bir tanesi...
Sadece tavuk besleyen adam kümese girince hayatının şokunu yaşadı! Tavuklardan bir tanesi...
Bu burçlardan sakın para istemeyin! En cimri burçlar belli oldu
Bu burçlardan sakın para istemeyin! En cimri burçlar belli oldu
EYT çalışması bitti, taşeron işçi, sözleşmeler için Aralık'ı bekleyin! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu
EYT çalışması bitti, taşeron işçi, sözleşmeler için Aralık'ı bekleyin! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli koronavirüs ve aşı sözleri! Kasım-Aralık'tan önce dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli koronavirüs ve aşı sözleri! Kasım-Aralık'tan önce dedi
Şifalı nefesi Prof. Güner Sönmez açıkladı! 4-7-8 tekniğini kullanın faydalarına inanamayacaksınız
Şifalı nefesi Prof. Güner Sönmez açıkladı! 4-7-8 tekniğini kullanın faydalarına inanamayacaksınız