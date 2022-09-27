Sakın dökmeyin! Geceden ıslattığınız nohutun suyunu içerseniz...

Akşama şöyle güzel bir nohut yahnisi yapayım diye geceden ıslattığınız nohutların duyunu döküyor musunuz? Aman bu hataya düşmeyin içinde birçok minerali barındıran şifa deposu olan nohutun suyu da tıpkı kendisi gibi çok faydalı. İşte düzenli bir şekilde nohut duyu içerseniz vücudunuzda meydana gelecek değişimler...

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Tüm ailenin iştahla yiyeceği tam da kışa girmeye hazırlanırken afiyetle yenecek nohut yemeği için dün geceden kolları sıvayıp nohutları suya koydunuz. Peki yumuşasın diye ıslattığınız nohutlarınızın suyunu ne yapıyorsunuz? Bir çoğumuz bir işe yaramaz diyerek o suyu lavaboya döküyor. Ama siz bu yazıyı okuduktan sonra nohut suyunu bardak bardak içeceksiniz.. İşte saçtan tırnağa kadar fayda sağlayacak nohut suyunun yararları..

Nohut suyu yaraları hızlı iyileştirir

Nohut suyunun en önemli özelliklerinden birisi doku ve hücrelerin en hızlı şekilde onarılmasını sağlamasıdır. Özellikle çocuklu ve kalabalık bir ailede yaşıyorsanız ya da gün içerisinde odak probleminden kaynaklı ufak kazalar atlatıyorsanız nohut suyu ile çok kısa bir zamanda çözüm oluşturabilirsiniz.

Aynı zamanda yaralarda iltihap oluşmasını ve iyileşme süresinin uzamasını engelleyen nohut suyu, ilaçlardan ya da kimyasallardan uzak duranlar için de oldukça faydalı bir yöntem.

Bel ve kas ağrıları için en doğal çözüm

Son yıllarda birçok kişinin şikayetçi olduğu eklem ve kas ağrıları, özellikle günlük hayatı yoğun tempoda yaşayan bireyler için adeta bir kabus haline dönüşmektedir. Eğer siz de bel ağrılarından, kas zedelenmesinden ya da romatizma gibi hastalıklardan şikayetçiyseniz nohut suyu ile doğal yoldan şifa bulabilirsiniz.

Bu sayede her türlü ağrılarınıza hızlı bir şekilde veda edebilir ve aynı zamanda daha güçlü bir bedene sahip olabilirsiniz.

Sindirim sistemini düzenli içilirse düzenler

Her türlü diyeti denediniz; ancak yine de istediğiniz sonucu alamadıysanız tüm yöntemleri bir kenara bırakın ve düzenli olarak nohut suyu tüketmeye başlayın! Nohut suyu, bağırsakları rahatlatıcı etkisi ve metabolizma hızlandırıcı özelliği sayesinde besin sindirimini kolaylaştırır ve zararlı bakterileri tamamen temizlemeye yardımcı olur.

Cilde parlaklık verir, aknelere savaş açar

Nohut suyunun en önemli faydalarından birisi de sivilce ya da akne problemi yaşayan ciltleri besleyerek canlı bir görünüm kazandırmasıdır.

Eğer hassas bir cilt yapısına sahipseniz ve kozmetik ürünler için aşırı harcamalardan kaçınıyorsanız nohut suyunu içerek yahut yüzünüzü bu suyla düzenli olarak temizleyerek siyah nokta ve akne oluşumunu önleyebilirsiniz.

Kısa zamanda çok yağ yakın

Baklagiller arasında sağlam bir geçmişe sahip olan nohut, geçmişten günümüze pek çok alanda tercih edilen bir yöntem olmuştur.

Nohut suyunun faydaları Saraçoğlu gibi uzman isimler tarafından da önerildiği gibi, sağlıklı bir bedene kavuşmak isteyenler için saymakla bitmez. Siz de vücudunuzun yağ oranındaki dengesizlik nedeniyle kilo problemi yaşıyorsanız ve yağ yakımını hızlandıracak pratik bir alternatif arıyorsanız nohut suyunu mutlaka denemelisiniz!

Şişkinleri atar ödemleri indirir

Nohut suyunun faydaları düşünüldüğünde akla ilk gelen nohut suyu zayıflatır mı sorusuna daha etkili bir çözüm arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan şişkinlik ya da ödem gibi problemler can sıkıcı olsa da, düzenli olarak nohut suyu tüketerek kısa zamanda şikayetlerinize son verebilirsiniz. Aynı zamanda sıkı bir idrar söktürücü olarak da bilinen nohut suyu sayesinde çok daha rahat ve sağlıklı bir bedene kavuşabilirsiniz.

Nohut akşamdan nasıl ıslanır?

Nohut akşamdan nasıl ıslatılır sorusunun yanıtı çok önemli. Zira nohut doğru şekilde ıslatılırsa pişirme aşaması da o derece kolay olur. Nohutları akşamdan ıslatırken sadece suyun gücünden değil aynı zamanda basınçtan da faydalanmak nohutların daha fazla şişmesine neden olur. 1 kilogramlık cam kavonozları nohut ıslatmak için kullanabilirsiniz. 1 kilogramlık kavanozun yarısına gelecek kadar nohutu koyun, üzerine 1 çay kaşığı karbonat dökün. Ardından kavanozun üzerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde kaynar su dökün. Bir çorba kaşığı yardımıyla nohutları karıştırıp havalandırın ardından kapağı sıkıca kapatın. Üzerini bir bezle örtün.