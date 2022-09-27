Bu faydaları okuduktan sonra kavunun çekirdeklerini asla çöpe atmayacaksınız

Daha çok yaz aylarında tüketilen kavun, birçok kişi tarafından sevildiği gibi oldukça da faydalı bir meyve. Ancak kavunun kendisinden ziyade, çöpe attığımız çekirdeklerinin de birçok faydası bulunuyor.

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Severek tükettiğimiz kavun çekirdekleri oldukça iyi beslenme özelliklerine sahiptir. 100 gr kavun çekirdeği yaklaşık 560 kalori sağlar ve 15 gr karbonhidrat, 28 gr protein ve çoğunlukla doymamış olmakla birlikte 47 gr yağ içerir. Protein içeriği glutamik asit, triptofan ve arginin gibi oldukça önemli amino asitlerden oluşur. Bunlar yağ yakımı ve kas dokusu artışı açısından vücudu desteklerken, glutamik asit beyin fonksiyonlarına katılır. Kavun çekirdekleri bunun yanı sıra bağırsak fonksiyonu için faydalı olan 4 gr diyet lifi sağlar. Bitki bazlı bir gıda olarak bilinen kavun çekirdekleri kolesterol içermez. Kavun çekirdekleri bol miktarda potasyum, magnezyum, çinko, selenyum ve A, B ve E vitaminlerini içinde barındırır. Beta karoten, flavonoidler ve fenolik asit de sağlarlar.

Kavun çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Besleyici bileşimi sayesinde kavun çekirdekleri insan sağlığı için oldukça faydalı özelliklere sahiptir.

Ağrı kesici ve iltihap önleyici özellikler

Yapılan çalışmalar, kavun çekirdeği ekstrelerinin ağrı kesici ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu etkiler, yüksek dozajlar için daha belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Kavun çekirdeğinin içerdiği gallik ve vanilik asitler bazı fenolik asitler ağrı kesici ve iltihap önleyici özelliklerr sahiptir.

Antimikrobiyal özellik

Bazı bakteri türleri üzerinde yapılan çalışmalar, kavun çekirdeklerinden elde edilen uçucu yağlarınantibakteriyel özelliklere sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Kavun çekirdekleri doğal antibiyotikler arasında yer alıyor.

Antioksidan özellikler

Kavun çekirdeği ekstrelerinin antioksidanlar olarak hareket ederek oksidatif strese karşı koyabileceği biliniyor. Özellikle bazı metaller (bakır, demir) üzerinde kenetleyici bir etki yapabildikleri görülüyor. Ek olarak, kavun çekirdekleri serbest radikallere karşı temizleyici olarak işlev görüyor.

Kanserden korunma için faydalı özellikler

Kavun çekirdeklerinin bitki özlerinden başlayarak hücresel modeller üzerinde yürütülen deneyler, umut verici bazı anti kanser özellikleri olduğunu kanıtlar nitelikte. Kavun çekirdeğinin, kanser hücrelerinin çoğalması üzerinde bloke edici bir etki gösterdiği ve muhtemelen hücre ölümü mekanizmalarını aktive ettiği gözlemlenmiştir. Bu etkiler, özütlerde bulunan fenolik bileşiklerle ilişkilidir.

Bağırsakları düzenleyici özellikler

Kavun çekirdekleri, glutamik asit ve lifin katkısı sebebiyle bağırsak üzerinde etkili bir düzenleyici işlevi görüyor.

Tansiyon kontrolü

Kavun çekirdekleri, iyi bir doymamış yağ asidi içeriğine sahiptir ve bu da onları kalp sağlığı için koruyucu bir besin halibe dönültürür. Potasyum ve magnezyum içeriği kavun çekirdeklerini tansiyon kontrolü için faydalı kılar.