EYT çalışması bitti, taşeron işçi, sözleşmeler için Aralık'ı bekleyin! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den, milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika flaş açıklamalar! Kabine sonrası açıklama yapan Bilgin, "Son aşamada, tamamladık diyebilirim. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti" dedi.

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Milyonlarca kişinin beklediği EYT ile ilgili son dakika açıklaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki çalışma hakkında bilgi verdi.

EYT çalışmamız teknik olarak bitti

Bilgin şunları söyledi: "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

Taşeron işçiye kadro çalışması da bitti

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Sözleşmeli personel çalışması da bitti

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu" dedi.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Çalışmalar Aralık ayında tamamlanacak

Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.