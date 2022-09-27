Yasak aşk sonrası eşinden ayrılan Emine Ün yeni aşkını duyurdu

Tolga Karataş ile olan 9 yıllık evliliğini, eşinin, kendi kardeşiyle yasak aşk yaşaması üzerine sonlandıran oyuncu Emine Ün, yeni bir aşka yelken açtı. Emine Ün, yeni aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Geçtiğimiz yıllarda beyin kanaması geçirerek hayatını kayneden merhum sanatçı İbrahim Erkal ile birlikte rol aldığı 'Canısı' projesi ile hafızalara kazınan ve sevilen oyuncu Emine Ün, son zamanlarda özel hayatında yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geliyor. 9 yıl önce hayatını iş insanı Tolga Karataş ile birleştiren Emine Ün’ün eşi ve kız kardeşi Mine Ün’ün yasak aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmış ve uzun süre magazin dünyası bu haberle çalkalanmıştı.

Yeni bir aşka yelken açtı

Geçtiğimiz yıl annesini koronavirüs salgını yüzünden kaybeden Emine Ün, peş peşe yaşadığı kötü günleri geride bırakarak yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu yeni aşkını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Sosyal medyadan paylaştı

Özel hayatında zor günler yaşayan Emine Ün, 9 yıllık evliliğini yasak aşk iddialarının gölgesinde noktalarken yeni aşkını da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmayı ihmal etmedi. 45. yaş gününde yaptığı paylaşımla yeni aşkını herkese duyuran Emine Ün'ün gönderisine yorum ve beğeni yağdı.

Emine Ün'e takipçilerinden yüzlerce tebrik mesajları gelirken, oyuncunun Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru da fotoğrafa 'kalp' emojisi bıraktı.

Emine Ün kimdir?

Emine Ün 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ün liseyi İstanbul Etiler Lisesi'nde okuduktan sonra eğitim hayatını sürdürdü.1992 senesindr bir mankenlik ajansında modellik yapmaya başlayan Emine Ün modellik için ilk adımını bu şekilde attı.

Emine Ün oyunculuk için Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi tecrübeli oyunculardan dersler aldı. 2000 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan 'İmparator' isimli dizide İbrahim Tatlıses ile rol alma imkanı buldu.

Sonrasında 2001 yılında yine Star TV'de yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakterine hayat verdi ve büyük ilgi gördi.

Emine Ün 2003 yılında oyuncu Emre Kınay ile evlendi. Duru isminde bir kızları dünyaya gelen çift 2009 yılında ayrılık kararı alarak yollarını ayırdı.

2012 yılında Tolga Karataş ile dünya evine giren Emine Ün'ün bu evliliği 9 yıl sürdü ve eşinin, kendi kardeşiyle yasak aşk yaşadığı iddialarının artından ikili yollarını ayırdı.