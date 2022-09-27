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Japonya'da 'Şinzo Abe' protestosu! Cenaze töreni için harcanan para ayağa kaldırdı

Japonya'da 'Şinzo Abe' protestosu! Cenaze töreni için harcanan para ayağa kaldırdı

JAPONYA'da, temmuz ayında suikast sonucu hayatını kaybeden "en uzun süre görev yapan başbakan" unvanlı Abe Şinzo'nun cenazesi için düzenlenecek devlet töreni protesto edildi. 11 milyon doları aşan harcamanın yapıldığı cenaze töreni protestolara rağmen gerçekleştirildi.

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2012-2020 döneminde görev yapan Abe Şinzo'nun 8 Temmuz'da uğradığı suikastın ülke genelinde yankıları devam ediyor. Tokyo'da aile mensupları ve yakın dostlarının katıldığı 12 Temmuz'daki özel merasim sonrası Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Abe Şinzo için devlet töreni düzenlenmesi kararı aldı.

'Devlet törenine hayır' protestosu

Ülkede, masrafları nedeniyle devlet töreni kararının Meclis müzakeresi olmaksızın alınması eleştirilirken, halk tören günü protesto gösterisi düzenledi. Merasimin düzenleneceği başkentin Çiyoda bölgesindeki "Nippon Budokan" yakınlarındaki Kudanshita semtine yürüyen protestocular, "devlet törenine hayır" şeklinde bağırdı.

İmparatorluk Sarayı'nın kuzeyinde, nehir ve taş yapılarla çevrili Kita-no-maru Park içindeki "Nippon Budokan" yakınındaki gösteri için emniyet mensupları geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin protesto düzenleyenlere müdahale ettiği öğrenildi.

Cenaze töreni masrafları 11 milyon doları geçecek

Hükümetin son açıklamasına göre, merasim masrafı 11 milyon doları aşacaktı. Yurt dışından katılacak yabancı delegasyonların ağırlanması, tören güvenliği, ekipman ve depo kiraları masrafları dikkat çekiyordu. Protestolara rağmen yapılan törene, resmi statüdeki 4 bini aşkın yerli ve yabancı misafir kabul edildi.

Japon siyasi tarihinde en son, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın yeniden egemenliğini kazandığı 1951 San Francisco Barış Anlaşması'na imza atan başbakan olarak tanınan Yoşida Şigeru için 1967'de resmi cenaze töreni düzenlenmişti.

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