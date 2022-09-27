Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmi kadrosuna Survivor'dan bomba isim! Piyasanın içinden geçmeye geliyor

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Çekimleri başlayan film konusu ve oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında genç kızların sevgilisi haline gelen yakışıklı oyuncu filmin kadrosuna dahil oldu.

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Mahsun Kırmızıgül'ün daha önce Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Mucize Aşk ve Mucize Aşk 2 projeleri izleyici tarafından çok beğenilmişti. Sesinin yanı sıra oynadığı karakterler ve yönetmenliği ile büyük bir başarı elde eden Kırmızıgül yeni filmi Prestij Meselesi için sete çıktı. Merakla beklenen film oyuncu kadrosu ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken filmin kadrosuna Survivor'da genç kızların sevgilisi haline gelen yakışıklı oyuncu dahil oldu.

Survivor Barış Murat Yağcı, Prestij Meselesi filminde!

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı 90’ların meşhur Prestij Müzik Ailesi’ni anlatan ‘Prestij Meselesi’ filmi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça konuşulan Prestij Meselesi filminin çekimleri başladı.

Filmin kadrosuna daha önce Şevkat Yerimdar, Kiralık Aşk ve Figüran projelerinde yer alan oyunculuğu ve yakışıklılığı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı da dahil oldu. Yağçı, hayranlarını sevindiren haberi Instagram hesabından duyurdu. Ünlü isim paylaşımında "Prestij Meselesi filmi için start verdik" dedi. Bunu gören Masterchef jüri üyesi Mehmet Şef "Kardeşim hayırlı olsun" yorumunda bulundu. Ayrıca Merve Aydın, Adem Kılıççı, Murat Ceylan gibi ünlü isimler de arkadaşlarına tebrik mesajı yazdı.

İşte Barış Murat Yağcı'nın o paylaşımı;

Mahmut'un Kırmızgül'ün değişimi sosyal medyaya damga vurmuştu

Geçtiğimizde günlerde Prestij Meselesi filminde babası Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini canlandıracak olan Mahmut Kırmızıgül'ün değişimi ve babası ile olan benzerliği sosyal medyaya damga vurmuştu. Babasının gençliği için kampa giren Mahmut 8 kilo vermiş ve bıyık bırakmıştı. Babası Mahsun Kırmızıgül'ün gençlik fotoğraflarını yan yana görenler gözlerine inanamamış, Sosyal medyaya damga vuran fotoğrafları gören kullanıcılar çok sayıda yorum yaparken, "Kral Mahsun Kırmızıgül", "Hangisi Mahsun, hangisi Mahmut" "Arada ben bir fark göremiyorum", "Babasının Oğlu", "Kopya atası" gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

İşte o fotoğraflar;

Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncu kadrosu



Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi Prestij Meselesi filminin hazırlıkları sürüyor. Diğer projelerinde konusu ve oyuncu kadrolarıyla büyük başarılara imza atan Mahsun Kırmızıgül yeni projesinde kimlerle çalışacağı ise merak konusu olmuştu. 1990'lı yıllarda müzik sektörünün lokomotif yapım şirketlerinden biri olan Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesinin ele alınacağı filmde Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün 20’li yaşları ve nasıl ünlü olduklarının yolculuğu anlatılacak. Prestij Meselesi filminde Erkan Petekkaya, Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Biran Yılmaz ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapacak olan Mahsun Kırmızıgül rol alacak. Prestij Meselesi filminde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini ise oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak.