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Kavganın tarafları yaralıyı öldürmek için hastaneye silahla saldırdı 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kavganın tarafları yaralıyı öldürmek için hastaneye silahla saldırdı 1 ölü, 2 yaralı

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.

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Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde saat 01.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar’da meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi.

Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Saldırıda bacağından yaralan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Hastane önünde korku dolu anlar

Silahlı saldırı sonrası hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırganları sivil özel harekat polisi püskürttü
Silahlı saldırı düzenlendiği esnada hastanede sivil halde bulunan özel harekat polisi saldırganlara karşılık verdi. Özel harekat polisinin karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

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