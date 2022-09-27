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İngiltere ile Almanya'dan altı gollü nefes kesen maç

İngiltere ile Almanya'dan altı gollü nefes kesen maç

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına 7 karşılaşmayla devam edildi. İngiltere'nin Almanya karşısında 2-0 geriye düştüğü maç 3-3 berabere bitti.

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Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ikinci gününde 7 maç oynandı.

A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, konuk ettiği Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Grup maçlarının tamamlandığı 3. Grup'ta İngiltere, B Ligi'ne düştü.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İngiltere-Almanya: 3-3

Macaristan-İtalya: 0-2

B Ligi

3. Grup:

Karadağ-Finlandiya: 0-2

Romanya-Bosna Hersek: 4-1

C Ligi

4. Grup:

Kuzey Makedonya-Bulgaristan: 0-1

Cebelitarık-Gürcistan: 1-2

D Ligi

​​​​​​​2. Grup:

San Marino-Estonya: 0-4

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