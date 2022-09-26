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Neymar: Oynadığım en iyi Brezilya

Neymar: Oynadığım en iyi Brezilya

Neymar, şu anki Brezilya Milli Takımı'nın kendisinin oynamaya başladığından bu yana en iyi takım olduğunu söyledi.

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Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı için açıklamalarda bulundu.

"Çok güçlü bir hücum hattımız var"

Neymar, "Bu, benim oynamaya başladığımdan bu yana en iyi Brezilya Milli Takımı. Çok güçlü bir hücum hattımız var. Her futbolcunun takımda bir rolü var ve hep birlikte hedefe odaklandık. Bence en önemlisi bu. Yeni bir şey hissediyoruz ve takım yeniden doğmuş gibi görünüyor, bu harika bir şey" dedi.

"Takım olarak oynuyoruz"

"Şu andaki takım tecrübe ve gençliğin bir karışımı" diyen 30 yaşındaki futbolcu, "Birbirimiz için çaba göstermeye hazırız. Takım olarak oynuyoruz ve bu bize Dünya Kupası'nda ileri turlara gitme şansı verecek" diye konuştu.

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