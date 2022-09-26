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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere elektrik müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere elektrik müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin elektrik faturalarını aylık yerine hasat sonunda ödeyebilecekleri yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

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Kabine toplantısı bugün, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının neşeli ve canlı geçtiğini belirten Erdoğan bakanlarının millete yeni müjdeler verme konusunda çok iyi çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda ilk müjde çiftçilere geldi.

Cumhurbaşkanı, çiftçilerin elektrik borçlarını aylık değil hasat sonrasında ödeyebileceklerini duyurdu.

KDV indiriminden sonra ikinci adım

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Bakan arkadaşlarım bayağı iyi hazırlanmışlar, milletimize belli müjdeleri verelim diye. Çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarında KDV oranı yüzde 8'e düşerek üreticilerimize yıllık 3 milyar destek sağlamıştık.

Güneş enerji santralleri teşvik ederek hem kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını hem de üretim fazlasını ulusal sisteme satabilmelerinin yolunu açmıştık.

Aylık değil hasat sonu ödeme

Bugün de yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek.

Ziraat Bankamız, çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacak. Çifçilerimizin önceki dönemden kalan elektrik borçları için Ziraat Bankası vasıtasıyla kolaylık getiriyoruz.

5 yıl vade ile geri ödeme

5 yıl vade ve faizsiz geri ödeme imkanı ile çiftçilerimiz borçlarını kapatabilecek. Enerji şirketlerimizle önceki dönem borçların gecikme cezası uygulanmadan, ana paradan bir bölümünü indirilmesi mutabakata varıldı. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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