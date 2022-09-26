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İstanbul'da bakımevinde işkenceyle öldürdüler! Bakanlıktan 'Mehmet Eres' açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da bakımevinde işkenceyle öldürdüler! Bakanlıktan 'Mehmet Eres' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel engelli bakımevinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün medyada yayımlanan "Bakımevinde kan donduran vahşet" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakan Yanık'ın talimatıyla idari soruşturma

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezinde, 24 Temmuz'da meydana gelen olayın hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:   

"Habere konu özel bakım merkezinde yaşanan hadiseyle ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir.

"Süreç yakından takip edilmektedir"

Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Bakımevi müdürünün nişanlısı gizli numaradan aradı

Büyükçekmece’de iddiaya göre, 2017’den beri bir bakımevinde kalan 20 yaşındaki Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022’de vefat etti. Eres’in cenazesi ailesi tarafından Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Eres’in defin işlemleri bittikten sonra ailenin gizli bir numaradan arandığı, kurumdaki kamera kayıtlarının izlenmesi söylendiği belirtildi. Ayrıca, müvekkilin şüpheli ölüm üzerine Savcılığa başvurduğu, kamera görüntülerinin talep edildiği ve otopsi için mezarın açılmasını talep ettiği aktarıldı. Öte yandan dilekçede, söz konusu kamera görüntülerinin izlenilmesi sonucu müvekkilin çılgına döndüğü, görüntülerde maktulün ölmeden hemen önceki anlarına ait işkence, darp ve kötü muameleye ilişkin görüntülerin mevcut olduğu kaydedildi.

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