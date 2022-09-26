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İstanbul'da bakımevinde korkunç olay! Üzerine oturarak öldürdüler vicdan azabı çekince...

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İstanbul'da bakımevinde korkunç olay! Üzerine oturarak öldürdüler vicdan azabı çekince...

İSTANBUL'da otizmli Mehmet Eres (20) vahşete kurban gitti. Mehmet, küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş ve halası onu bakımevine vermişti. Mehmet'in sonu o bakımevinde korkunç bir şekilde geldi. Görevlilerin Mehmet'e yaşattıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bakımevinde korkunç olay! Üzerine oturarak öldürdüler vicdan azabı çekince...

Annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen otizmli Mehmet Eres(20) ile halası Emel Şen ilgileniyordu. Halası, 5 yıl önce Mehmet'i İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevine verdi. Ancak daha iyi şartlarda bakılması için bakımevine verilen talihsiz Mehmet burada son nefesini verdi...

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İstanbul'da bakımevinde korkunç olay! Üzerine oturarak öldürdüler vicdan azabı çekince...

Çarşafla el ve ayaklarından bağladılar!

Kamera kayıtlarına an be an yansıyan ölüm olayı şöyle gelişti: Geçtiğimiz 23 Temmuz akşamı buradaki görevliler, Mehmet Eres'i, 'durmadığı' iddiasıyla çarşafı yırtarak yaptıkları bezle elleri ve ayaklarından sandalyeye bağladı.

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İstanbul'da bakımevinde korkunç olay! Üzerine oturarak öldürdüler vicdan azabı çekince...

Bir görevli, o sırada darp edilen Mehmet'in boğazını sıkıyor. Sandalyenin ayakları geriye doğru kalkıyor. Yere düştükten sonra sürüklenen Mehmet daha sonra yatağına götürülüyor.

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İstanbul'da bakımevinde korkunç olay! Üzerine oturarak öldürdüler vicdan azabı çekince...

Mehmet'in üzerine oturuyorlar!

Dehşet veren o anlarda kurumdaki iki görevli, Mehmet'in üzerine oturuyor. Fenalaşan talihsiz genç nefes alamadığı görülünce ilk yardım yapılıyor.

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