İstanbul'da bakımevinde korkunç olay! Üzerine oturarak öldürdüler vicdan azabı çekince...

Annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen otizmli Mehmet Eres(20) ile halası Emel Şen ilgileniyordu. Halası, 5 yıl önce Mehmet'i İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevine verdi. Ancak daha iyi şartlarda bakılması için bakımevine verilen talihsiz Mehmet burada son nefesini verdi...