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Türkiye'den askeri sevkiyata protesto! Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'den askeri sevkiyata protesto! Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

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Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.

Ayrıntılar gelecek...

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