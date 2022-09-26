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Danla Bilic'ten flaş paylaşım! Kubilay Aka yorumlarına böyle tepki gösterdi: "Bu kadar güzel iyi dileklerde..."

Danla Bilic'ten flaş paylaşım! Kubilay Aka yorumlarına böyle tepki gösterdi: "Bu kadar güzel iyi dileklerde..."

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, eski sevgilisi Miray Daner'den ayrıldıktan sonra aradığı aşkı sosyal medya fenomeni Danla Bilic'te buldu. Yeni aşka yelken açan çift geçtiğimiz gece Berkay konserinde sarmaş dolaş görüntülenmiş ve basın mensuplarına el ele görüntü vermeleri de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyanın konuştuğu 'aşk'ta yeni bir gelişme daha yaşandı. Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yorumları tiye alarak cevap verdi.

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Çukur, Vatanım Sensin, Aşk101 gibi projelerde yer alarak şöhret basamaklarını adım adım tırmanan başarılı oyuncu Kubilay Aka, Youtube'da çektiği makyaj videoları ile fenomen olan Danla Bilic ile yeni aşka yelken açtı. 

Danla Bilic aradığı aşkı buldu

YouTube kanalında paylaştığı makyaj videolarıyla ismini geniş kitlelere duyuran Danla Biliç, 'tatlıcı' lakaplı Berat Demir'le ayrıldıktan sonra Poyraz Teoman'la bir aşka yelken açmıştı. Bir türlü aradığı mutlulu bulamayan ünlü isim son olarak Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile birliktelik yaşamış fakat çift aylarda yollarını ayırmıştı. 

"Bu uyumsuzluk şaka mı, siz ne alaka"

Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic aşkı geçtiğimiz gece şarkıcı Berkay konserinde ortaya çıktı. Konsere el ele gelen çift, içeride de samimi görüntüler vermekten kaçınmazken sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'aşk'larını ilan ettiler. Sosyal medyayı sallayan aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken sosyal medya kullanıcıları sayısız yorumlarda bulundu. Çiftin hayranlarının bazıları ikiliyi birbirlerine yakıştırırken, kimi takipçileri ise "Bu uyumsuzluk şaka mı, siz ne alaka", "Konserde ilişki itirafı bu senenin modası herhalde", "Kubilay Aka ifşalarını unutturmak için yeni ilişkiye başladı" yorumlarında bulundu. 

Danla Bilic'ten flaş paylaşım: "Bu kadar güzel iyi dileklerde..."

Taze aşıkların eğlenceli gecesi sosyal medyaya damga vururken yapılan paylaşımlar ise çok konuşuldu. Özel hayatı ile gündeme gelen fenomen Danla Bilic ise yapılan yorumlara sessiz kalmadı ve flaş bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından peş peşe hikaye paylaşan ünlü isim, 2 gündür gelen mesajlar nedeniyle DM kutusunun dolduğunu ifade ederken, "Gelin şimdi konuşcaz. Arkadaşlar bu kadar güzel, iyi dileklerde bulunmayın ya" diyerek kahkaha attı ve Kubilay Aka ile ilgili yapılan yorumları tiye aldı. 

İşte Danla Bilic'in o paylaşımı;

Kubilay Aka, yeni aşkını Instagram hesabından paylaştı

 

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