İtalya basını Zehra Güneş'i manşete taşıdı: O listede yer aldı, tanıdık isimler dikkat çekti!

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonasına yenilgi ile başladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu ilk maçında Tayland’a 3-2 mağlup olurken İtalya basını başarılı performansıyla dikkat çeken Zehra Güneş'i dev şampiyona öncesi manşete taşıdı ve turnuvanın yıldız adaylarından biri olarak gösterdi.

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Voleybol severlerin uzun süredir beklediği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda start verildi. Filenin Sultanları, Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan mücadelede Tayland'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Öte yandan İtalya basını A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'i manşete çıkararak, turnuvanın yıldız adaylarından biri olarak gösterdi.

Dev reklam anlaşması yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ve VakıfBank'ta gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, güzelliği ile reklam filmlerinin aranan yüzü oldu. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir kozmetik markası ile anlaşarak firmanın yeni reklam yüzü olmayı kabul eden başarılı voleybolcu sete çıktı ve kamera karşısına geçti. Anlaşma gereği tam olarak 2 milyon lira kazanacak olan Güneş'in yeni reklam filmi, yayınlanmaya başladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Mankenlere taş çıkaran boyu ve güzelliği ile gündeme gelen 23 yaşındaki başarılı voleybolcu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay Instagram hesabından sevgilisi Eren Ali Dişli ile olan bir fotoğrafı paylaşması sosyal medyayı sallamıştı. Güneş'in 2 milyon 200 bin takipçisi bulunan profilinde yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, altında takipçileri "Zehranın eller psikolojiyi bozar", "Ama siz çok güzelsiniz", Maşallah Maşallah", "Hayırlısı olsun" gibi yorumlarda bulunmuştu.

İşte Zehra'nın o çok konuşulan paylaşımı;

İtalyan basını Zehra Güneş'i manşete taşıdı

Milliyet'te yer alan habere göre; Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi, İtalya basınının ön gelen gazetelerinden Gazzetta dello Sport, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın genç yıldızı Zehra Güneş'i manşete taşıdı. İtalya basını Güneş'i turnuvanın yıldız adaylarından biri olarak gösterirken kariyeri ile ilgili detaylara yer verdi.

Tanıdık isimler listede

Turnuvanın yıldız adaylarının yer aldığı haberde listede Türkiye'de Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden 4 ismin yer alması dikkat çekti. 5 ismin öne çıktığı haberde Gabi, Egonu ve Zehra Güneş Vakıfbank'ta forma giyerken Sırbistan'ın süper yıldızı Tijana Boskovic Eczacıbaşı'nda forma giyiyor. Ayrıca listede yer alan Amerkialı Annie Drews ise daha önce ülkemizde 2018-2019 sezonunda Beylikdüzü'nde forma giymişti. Beylikdüzü'nin eski yıldızı ise şu anda Japon kulübü JT Marvelous'ta forma giyiyor.