Benzin ve motorine büyük indirim geliyor! 26 Eylül 2022 Pazartesi benzin ve motorin fiyatları
Petrol fiyatları dibe vurdu. Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarının ne zaman indirime gireceğini merakla bekliyor. Sektör kaynakları, çöken petrol fiyatları nedeniyle kısa süre içinde benzinv e motorin fiyatlarında kallavi indirimler geleceğini ifade ediyor.Abone ol
Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85 dolardan işlem görüyor. Dün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün sabah saatleri itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 85,5 doları gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78 dolardan alıcı buldu.
Araç sahiplerini sevindirecek haber
Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt indirim haberini beraberinde getirdi. Petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatı 9 ayın en dip seviyesini görürken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatlarına yeni indirim gelmesi bekleniyor.
6 Eylül 2022 benzin ve motorin fiyatları
İSTANBUL:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98TL
ANKARA:
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İZMİR:
İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL