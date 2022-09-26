BIST 3.244
DOLAR 18,44
EURO 17,86
ALTIN 975,76
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor! 26 Eylül 2022 Pazartesi benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor! 26 Eylül 2022 Pazartesi benzin ve motorin fiyatları

Petrol fiyatları dibe vurdu. Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarının ne zaman indirime gireceğini merakla bekliyor. Sektör kaynakları, çöken petrol fiyatları nedeniyle kısa süre içinde benzinv e motorin fiyatlarında kallavi indirimler geleceğini ifade ediyor.

Abone ol

Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85 dolardan işlem görüyor. Dün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün sabah saatleri itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 85,5  doları gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78 dolardan alıcı buldu.

Araç sahiplerini sevindirecek haber

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt indirim haberini beraberinde getirdi. Petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatı 9 ayın en dip seviyesini görürken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatlarına yeni indirim gelmesi bekleniyor.

6 Eylül 2022 benzin ve motorin fiyatları

İSTANBUL:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98TL

ANKARA:
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR:
İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Mars'ta hayat mı var? Heyecanlandıran gelişme: Tüm dikkatler o maddeye çevrildi
Mars'ta hayat mı var? Heyecanlandıran gelişme: Tüm dikkatler o maddeye çevrildi
Trabzonspor'da flaş ayrılık! 1 milyon 252 bin Euro tazminat ödenecek
Trabzonspor'da flaş ayrılık! 1 milyon 252 bin Euro tazminat ödenecek
Bahar Can'dan arabada olay paylaşım! Yok artık daha neler: "Esra-Ceyda kardeşler bile yanınızda masum kaldı"
Bahar Can'dan arabada olay paylaşım! Yok artık daha neler: "Esra-Ceyda kardeşler bile yanınızda masum kaldı"
Yine A101 market yine skandal! Kullanma tarihi geçmiş sucuklar indirimde
Yine A101 market yine skandal! Kullanma tarihi geçmiş sucuklar indirimde
Blinken duyurdu: Moskova'ya özel bir mesaj gönderdik
Blinken duyurdu: Moskova'ya özel bir mesaj gönderdik
Bu burçlar eşlerini asla aldatmıyor! Burçlar aleminin en sadık olanları açıklandı
Bu burçlar eşlerini asla aldatmıyor! Burçlar aleminin en sadık olanları açıklandı
MİT, terör örgütü PKK'nın cephe sorumlusu Mehmet Akyol'u etkisiz hale getirdi!
MİT, terör örgütü PKK'nın cephe sorumlusu Mehmet Akyol'u etkisiz hale getirdi!
Kocaeli'de cami avlusunda makaslı dehşet! Annesi baygınlık geçirdi
Kocaeli'de cami avlusunda makaslı dehşet! Annesi baygınlık geçirdi
ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş anlattı ev sahibi kiracısına evime iyi baktın diye 1000 dolar verdi
ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş anlattı ev sahibi kiracısına evime iyi baktın diye 1000 dolar verdi
Bebeğim az mı uyuyor demeyin işte aylara göre bebek uyku saatleri
Bebeğim az mı uyuyor demeyin işte aylara göre bebek uyku saatleri