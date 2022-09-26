Mars'ta hayat mı var? Heyecanlandıran gelişme: Tüm dikkatler o maddeye çevrildi

Yüzyıllardır süregelen Mars'ta hayat var mı yok mu sorularıyla ilgili son derece dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, Mars yüzeyinde oldukça ilginç organik bir madde tespit etti.

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Hala tam olarak sırrı çözülemeyen uzayın derinlikleri ile ilgili yüzyıllardır çalışmalar bilim insanları tarafından devam ediyor. Milyonlarca gök cismi ve yıldız sistemi olduğu tahmin edilen uzay ile ilgili birçok teori, araştırma ve teknolojik gelişmelere rağmen sonsuz boşluğun tam sınırları günümüz teknolojileri ile bilinmemektedir.

Uzay ile ilgili merak edilen binlerce farklı konu var ancak kafalarda en çok soru işareti bırakan soru ise uzayda hayatın olup olmadığı.

Şu ana dek bu uzayda herhangi bir canlının yaşamına rastlanmazken, bilim insanları bu yönde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. En çok çalışma yapılan gezegenlerin başında ise Mars geliyor. Mars'ta yaşam olup olmadığı veya yaşam şartlarının uygun olup olmadığı yıllardır merak edilen bir konu.

Organik madde tespit edildi

Amerikan Uzay Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, NASA Perseverance gezgini, eski bir nehir yatağında numune toplamak için 17 ay harcadıktan sonra, Mars'ta eski yaşamı anımsatan "ilginç" organik maddeyi tespit etti.

NASA ekibi tarafından "Percy" olarak bilinen Perseverance gezgini, kurumuş nehir yatağından örnekler toplamak üzere 2020'de fırlatıldı ve bilim adamları, asırlık Marslı sorusuna yanıt bulmak için çalışmalara başladı.

Daha önceden yaşam var mıydı?

Diğer jeolojik örneklere ek olarak, NASA gezicinin karbon bazlı moleküllerle dolu iki kaya örneği tespit ettiğini ve organik yaşamın şu anda bir zamanlar var olabileceğine dair daha fazla kanıt sunduğunu açıkladı.

Gezicinin bu örnekleri topladığı bölge, 3,5 milyar yıl önce bir nehrin bir gölle birleştiği bölgede, Mars yüzeyinde 28 mil genişliğindeki bir çukur olan Jezero Krateri olarak biliniyor.

Bu iki kaya, 2,7 milyar dolarlık Mars görevinde çalışan gezegen bilimcilerinden Profesör David Shuster tarafından "Bu görevde toplayacağımız en önemli iki örnek" olarak nitelendirildi.

Bu maddeler, Organikler ve Kimyasallar için Raman ve Lüminesans ile Yaşanılabilir Ortamların Taranması anlamına gelen Percy'nin yaşam dedektörü SHERLOC tarafından incelendi.

SHERLOC, antik gölün buharlaşmasıyla oluştuğu tahmin edilen kraterin Wildcat Sırtı'ndaki bir kayayı kazıdıktan sonra, organik molekül katmanları ve önemli bir kimyasal yapı taşı olan tespit etti.