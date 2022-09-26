Hem doğal hem sağlıklı! Yüzünüzü tuzlu suyla yıkayın ve sonucu görün!

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak isteyenler genellikle kimyasal madde içerikli kremleri veya losyonları kullanıyor. Ancak bu yan etkileri olan ürünlerden daha sağlıklı bir yöntem var: Tuzlu su...

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Genellikle yemeklerde kullandığımız tuz suyla karıştırılıp yüzünüzü yıkadığımızda cildimize birçok fayda sağlıyor. Tuzun içerisinde bulunan bileşenler cilt üzerindeki tıkanmış gözeneklerin açılmasına sebep olduğundan, yüz düzenli olarak tuzlu su ile yıkandığı zaman cilt yüzeyinde yer edinmiş olan bakteriler ortadan kaybolacaktır.

Ölü deriyi canlandırır

Ölü derinin cilt üzerinden atılmasını sağlayan tuzlu su, cildin yumuşamasına sebep olacağından kaybedilen nem dengesinin de geri kazanılmasına yardımcı olur.

Sivilce ve akneleri kurutur

Cildinizde çıkan sivilce ve aknelere karşı koruma sağlayacak olan tuzlu su, derinin altındaki bakteri ve enfeksiyonların üremesini ve yayılmasını durdurur ve sivilcelerin göstereceği belirtileri engeller.

Doğal peeling etkisi

Cildiniz için doğal bir peeling etkisi verecek olan tuzlu su, ölü hücre ve sivilcelerden arındırılmış bir cildin parlamasına ve canlanmasına sebep olarak kan dolaşımının yeterli ve dengeli bir şekilde artmasına yardım eder.

Tuz tüketiminde aşırıya kaçılırsa tehlike büyük!

Hemen hemen her yemekte kullandığımız tuz, yemeklere ne kadar tat katsa da, kullanımı aşırıya kaçtığında telafisi mümkün olmayan sorunlara sebep olabiliyor.

Tuz tüketimi sonrası ortaya çıkan en bilinen ve görülen sonuçlarından birisi susuzluk olarak bilinir. Ortaya çıkan sıvı alımındaki yükselmeyle birlikte, normalden daha fazla lavaboya çıkılır. Bunun beraberinde yüksek miktarda tuz yedikten sonra sıvı tüketmemek, vücudun sodyum seviyelerinin güvenli bir seviyenin üzerine çıkmasına sebep olarak hipernatremi olarak bilinen bir durumu meydana getirir.

Fazla miktarda tuz tüketmek tuz tüketmeyenlere göre vücudu iki kat daha fazla bozacağından ilerleyen zamanlarda midede meydana gelen olumsuz durumlar mide kanseri görülme riskini yükseltir.

Tuzun zararları nelerdir?

Kan basıncının dengesiz bir şekilde artmasını sağlayan tuz ileri dönemlerde kalp ve damar sağlığının da bozulmasına sebep olarak kalp hastalılarını ortaya meydana getirir ve kalp krizi yaşanmasını tetikler.

Kısa vadede vücutta ödem ve şişkinliğe, susuzluğa ve tansiyonun geçici olarak yükselmesine sebep olabilir. Uzun vadede, yüksek tuz oranı içeren beslenme düzenleri tansiyonda artışa sebep olabilir ve mide kanseri, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini artırabilir.

Tuzun saça faydası var mı?

Tuzlu şampuan veya tuzlu su ile yıkanan saçlarda kepek problemi yaşanmaz.

Tuz, saç uzamasını artırır.

Saça tuz sürmek saç dökülmesini bitirir.

İnce saçlı olmaktan şikayet eden insanların saçlarına hacim kazandırır.

Saç egzaması olan insanların tuzlu su ile saçlarını yıkamaları bu sıkıntıdan kurtarır.