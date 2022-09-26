Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı ortaya çıktı! O meblağı duyanların dudağı uçukladı

Mehmet Ali Erbil, Tiktok adlı uygulama üzerinden yaptığı canlı yayınlarla tüm gözleri üzerine çekiyor. Aylar önce taciz suçundan mahkemelik olduğu Tiktok fenomeni Ece Ronay, Erbil'in günlük kazancını açıkladı. O meblağı duyanların ağzı açık kaldı. İşte ayrıntılar...

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Mehmet Ali Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla, canlı yayınları ve yaptığı açıklamalarla oldukça dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Özellikle Tiktok fenomeni Ece Ronay ile arasında geçen taciz tartışmasının mahkemeye taşınmasının ardından haftalarda konuşulan Erbil, bu sefer de sosyal medya hesaplarından yaptığı aktivitelerle tüm gözleri üzerinde topladı. Ünlü şovmenin ses getiren yayınlarından ne kadar para kazandığı ortaya çıktı, o miktarı duyanlar şok geçirdi. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil’in, klibinde rol aldığı fenomen ve şarkıcı Ece Ronay’a attığı ve taciz ettiği iddia edilen mesajlar uzun süre konuşulmuştu. Taraflar birbirlerinden farklı suçlarda suç duyurusunda bulunarak davacı olmuştu.

''Yeni dilenciniz hazırlı olsun!''

Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce kendine bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok’ta canlı yayın yapan Erbil, kendisini izleyen kişilerden hediye istedi. Bunun üzerine Ece Ronay, sosyal medya hesabından “Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir paylaşımında bulundu. Erbil ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’da başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erbil'in kazancını ifşa etti

Bugün televizyon ekranlarında yayınlanan ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına konuk olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in Tiktok’taki günlük kazancını herkese açıkladı. Ronay itirafında,

''Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL para kazanıyor. Orada her tarzda insan var… Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz. Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var.''

''Merve Boluğur da girdi''

Mehmet Ali Erbil hakkında konuşan ve açtığı canlı yayınlardan kazandığı parayı ifşa eden Ece Ronay, Merve Boluğur hakkında da konuştu. Sözlerinde, ''Aslında insanlar dalga geçiyorlar, karşılarında büyük gördükleri isimleri rezil duruma düşürüyorlar. Mesela karşılıklı yarışmada onu küçük düşürecek şeyler yaptırıyorlar. Genelde buraya ünü bitenler girmeye başladı. Son dönemde Merve Boluğur girdi. 7/24 canlı yayın açıyor. 700 TL gönderdiyseniz yarısını platform alıyor. 350 TL'si size geliyor.'' ifadeleri yer aldı.