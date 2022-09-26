Cübbeli Ahmet Hoca: Derin devlet olmalı.. Bu işe karışanın başının kapatılması lazım

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ulusal Kanal yayınında "Dein devlet olmalı" dedi, "bu devlet bölünmeli" diyenlerin kafasının kopartılmasını istedi. Cübbeli'nin daha önceki derin devlet çıkışını Fatih Altaylı yazdı: "Biz yıllarca cemaatler olarak derin devletten yakındık. Derin devlet ya ortadan kalktı ya da zaten hiç yokmuş..."

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"Çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir" sözleri büyük yankı uyandıran Cübbeli Ahmet Hoca, Ulusal Kanal canlı yayınında "derin devlet"i savundu. “Derin devlet olmalı. Yanlış yaparlarsa birileri ne olacak” diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "‘Bu devlet bölünmelidir’ diyene maaş bağlayan bir devlet var mıdır? Bu işe karışanın başının kapatılması lazım" ifadelerini kullandı. Fatih Altaylı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Çözüm Süreci'ndeki derin devlet sözlerini yazdı...

Derin devlet olmalı!...

Cübbeli Ahmet Hoca, Ulusal Kanal canlı yayınında, “Derin devlet olmalı. Yanlış yaparlarsa birileri ne olacak” deyip şöyle devam etti: “Hükümetler gelse de gitse de değişmezleri olan bir kurum her vakit lazım. Askere polise silah sıkanı, polisle korursan, Meclis’te de konuşturursan… ‘Bu devlet bölünmelidir’ diyene maaş bağlayan bir devlet var mıdır? Bu işe karışanın başının kapatılması lazım. Siyasi yasak getirilmeli, vatandaşlıktan ihraç edilmeli.”

Fatih Altaylı o sohbeti yazdı

Cübbeli Ahmet Hoca'nın derin devlet sözleri gürültü koparınca, Fatih Altaylı, Çözüm Süreci'nin devam ettiği günlerde Habertürk calı yayını öncesi yaptıkları Cübbeli Hoca ile yaptıkları konuşmayı bugün köşesine taşıdı. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü: "Murat Bardakçı’nın odasında sohbet ediyorduk. Barış sürecinden çok dertli idi. 'Fatih Bey, bu iş çok kötü gidiyor. PKK’yı tepemize çıkardılar. Terör örgütünü legal hale getirdiler. Bu olacak iş değil. Bu AK Parti ne yaptığının farkında değil."

Yıllarca derin devletten çok çektik ama...

"Biz yıllarca cemaatler olarak derin devletten yakındık. Derin devlet ya ortadan kalktı ya da zaten hiç yokmuş. Bilmiyorum. Ama keşke olsaymış. Keşke devam etseymiş. Bugün buna ihtiyaç var. Evet biz derin devlet dönemlerinde biraz eziyet çekiyorduk. İbadetimizi, örgütlenmemizi biraz gizli, biraz saklı yapıyorduk ama en azından biliyorduk ki, bir devlet var. Gerekirse höt diyen birileri var. Bugün ne bu rezalet' demişti. Biz de hayretler içinde dinlemiştik."