İlişkinizdeki sorunları en basit yoldan bu şekilde çözün! Kördüğümleri bile çözen taktikler

İlişkilerde çiftler arasında sorunlar ve tartışmaların çıkması gayet normaldir. Önemli olan, kaçınılmaz olan bu sorunları en güzel ve hasarsız bir şekilde çözüme kavuşturabilmektir. İlişkinizde yaşanan sorunları büyütmeden çözebilmenin en basit yollarını sizler için derledik...

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Yaşadığınız ilişkiler her zaman mutlu ve sorunsuz devam etmeyebilir. Çiftler arasında tartışmaların ve anlaşmazlıkların yaşanması gayet doğaldır. İki farklı karakterdeki insanın tartışmalarda hasar almadan, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde uzlaşabilmesi için bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. İlişkilerde sorunlar en basit nasıl çözülür? sorusuna yanıt arıyorsanız bu yazıyı mutlaka okuyun. Bu sorunun cevabını sizler için derledik...

Tartışmaları bir savaşa dönüştürmeyin

İlişkilerde ufak sorunların olması ve tartışmaların yaşanması oldukça doğaldır. Ancak partnerinizle yaşadığınız her tartışmayı bir mücadeleye, inatlaşmaya ve savaşa dönüştürmek size ve ilişkinize zarar verir. Tartışmalarda amacınız her zaman çözüme en kısa yoldan ulaşmak olmalıdır. Yaşanan anlaşmazlıklarda sürekli galip gelmeye, kazanmaya çalışmak yerine orta bir yolda uzlaşmayı deneyin.

Hislerinizi belli edin

Çiftler arasında yaşanan birtakım sorunlar, her iki tarafında yıpranmasına ve üzülmesine neden olur. Bu durumda tartışmalardan dolayı ne kadar mutsuz olduğunuzu ve kendinizi kötü hissettiğinizi partnerinizle mutlaka paylaşın. Hislerinizi açıkça gösterdiğinizde iletişim dilinizi değiştirebilirsiniz. Doğrudan hisleriniz ve kırgınlığınızı açıkladığınızda sorunun çözümüne ulaşmak daha kolay olur.

İyi bir dinleyici olun

Partnerinizle aranızda yaşanan bazı fikir ayrılıklarından ötürü tartışıyorsanız ilk önce birbirinizi anlamaya çalışın. Çiftlerin birbiriyle empati kurabilmesi için iyi bir dinleyici olması gerekir. Tartışma anında partnerinize bağırıp çağırmak yerine sakinliğinizi koruyarak onu dinlemeyi deneyin. Söylediklerini ve düşüncelerini iyi anlayın, analiz edin. Birbirinizin cümleleri kesmek yerine karşı tarafı anlamaya çalışmak her zaman daha doğrudur ve sorunların daha kolay ve basit bir şekilde çözülmesini destekler.

Sorunları çözmeye odaklanın

Çiftler arasında bazı tartışmalar yaşandığı zaman her iki taraf da sorunun özüne odaklanmakta zorlanır ve birbiriyle bir inatlaşma ve yarış haline girer. Bir konu hakkında tartışırken geçmişteki olumsuz olayı sürekli olarak gündeme taşırlar ve tartışmayı daha çok büyütürler. Bu durum, sorunu çözmenizi zorlaştırır ve aradaki çatışmaların büyümesine yol açar. Konuya bağlı kalmak ve konu dışı olaylara yer vermemek gerekir. Diğer türlü davranıp, sırf haklı çıkmak için eski konuları gündeme getirirseniz hem siz, hem partneriniz, hem de ilişkiniz zarar görür.