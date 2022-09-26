Son zamanların en çok sorulan sorusu: 'Evliliklerde yaş farklı nasıl olmalı?'

İlişkilerde erkek ve kadının arasındaki yaş farkı konusu son zamanlarda birçok aklı kurcalayan, kimisi tarafından doğru bulunmayan ve kimisi tarafından da gerekli bulunan bi konudur. Bu konuyla ilgili merak edilenleri ve yaş farkının önemini sizler için derledik. Gelin birlikte bakalım...

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Birçok insan, mutlu bir evliliğin hayalini kurarak partneriyle bir yola çıkar. Fakat evliliklerde yaşanan sorunlar her zaman kaçınılmazdır. Yapılan bir araştırmanın sonucunda, evli çiftler arasında bulunan yaş farkının aslında sanıldığından daha önemli olduğunu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, eşler arasındaki yaş farkı arttıkça uzun ve mutlu bir evlilik sürdürebilmenin olasılıkları artıyor. Eşler arasında bulunan yaş farkının getirilerini sizler için derledik...

Birbirlerini anlarlar

Evli çiftlerde eşlerden birinin yaşı daha büyük olduğunda iletişim kurmak sanıldığının aksine kolaylaşıyor. Yapılan araştırmaya göre; kendisinden yaşça büyük erkeklerle birlikte olan kadınların, kendilerini daha özgür ve daha mutlu hissettikleri ortaya çıktı. Hayat tecrübesi arttıkça çiftler birbirleriyle daha iyi empati kurabiliyor. Böylece aradaki sorunları bile büyük bir ustalıkla birbirlerine zarar vermeden çözebiliyorlar.

Özel hayata saygı

Özellikle yeni evli çiftler genellikle her anını birlikte geçirmek isterler. Ama evliliklerin sağlıklı sürmesi için çiftlerin kişisel hayatına saygılı olmaları gerekir. Yalnız kalmak ve tek başına vakit geçirmek isteyen partnerinizi olgunlukla karşılamanız gerekir. Evliliklerde kişilerin birbirlerinin bireysel hayatına saygı duyabilmeleri bazen kolay olmayabiliyor. Aralarında yaş farklı olan çiftlerde bunu sağlamak çoğu zaman diğerlerine nazaran daha kolay oluyor.

Birlikte eğlenebilirler

Evliliklerde kadının ya da erkeğin yaşça büyük olması evlilikleri her zamankinden daha eğlenceli hale getirebiliyor. Hobileri ve istekleri konusunda net olan çiftler, ortak sevdikleri şeyleri birlikte yaparak keyifli vakit geçirebiliyor. Birlikte ortak hobiler edinip onlarla ilgileniyorlar. Birlikte gülebilmenin yolunu her zaman bulabiliyorlar. Hem çok iyi bir arkadaş hem de çok iyi bir eş oluyorlar. Ayrıca birbirlerine ayak uydurup eğlenebildiklerini gören çiftler, zamanla daha samimi ve bağlı olacaktır.

Kalp kırmazlar

İnsanlar yaş aldıkça olgunlaşır. Hayattan beklentileri ve istekleri konusunda gün geçtikçe, eskisinden net olur. Özellikle çiftler arasında yaş farkı arttıkça birbirlerine karşı her zaman saygılı ve sevgili olmaları gerektiğinin daha çok bilincinde olurlar. Çocukça davranışlar sergileyip kalp kırmazlar. Saygısızlığın ilişkileri zedeleyeceğini gayet iyi bilirler. Yaşıt çiftlerin tartışmalar esnasında birbirleriyle inatlaşmaları daha olağandır. Bu nedenle de aralarında yaş farkı olan çiftler doğru iletişim kurabilmeleri daha kolay olur.