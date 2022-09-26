Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme
İSTANBUL Bağcılar’da annesinin kafasını kesip balkondan aşağıya atan şüpheli adliyeye sevk edildi.Abone ol
Bağcılar ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak'ta akşam saatlerinde 26 yaşındaki Ali S., henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi Havva S'nin boğazını kesip kafasını balkondan aşağıya atmıştı.
Emniyette işlemleri biten Ali S. bugün adliyeye sevk edildi.
Bağcılar’da psikolojik sorunları olan genç annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı. Şüpheli, polis ekiplerini görünce evi ateşe verdi. Şüphelinin daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği ortaya çıktı.