Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

İSTANBUL Bağcılar’da annesinin kafasını kesip balkondan aşağıya atan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Bağcılar ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak'ta akşam saatlerinde 26 yaşındaki Ali S., henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi Havva S'nin boğazını kesip kafasını balkondan aşağıya atmıştı.

Emniyette işlemleri biten Ali S. bugün adliyeye sevk edildi.