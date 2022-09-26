Motorsikletli sürücüye çarpan ve yaralayan Yıldız Tilbe hakkında şok eden karar verildi!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz nisan ayında bir motorsikletli sürücüye çarpmıştı. Kazanın ardından hemen aracından inip, çarptığı şahsın yanına koşan Tilbe hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmadan karar çıktı. İşte o karar ve olayın detayları...

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, şarkıları ve açıklamalarıyla milyonlarca kişi tarafından büyük ilgi toplayan isimler arasında yer alıyor. Attığı her adımla, söylediği her sözle tüm dikkatleri üzerine çeken Tilbe, geçtiğimiz nisan ayınca bir kaza geçirmişti. Yıldız Tilbe, otomobiliyle Bağdat Caddesi'ne girdiği esnada, Kadıköy istikametine ilerleyen bir motosikletliyle çarpışmıştı. Kazanın ardından aracından inen Tilbe, yere düşen motosikletli Yavuz Sultan Tanrıverdi'nin yanına koşmuştu.

Ambulansa binene kadar yanından ayrılmadı

Ünlü şarkıcı Tilbe, çarptığı motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmazken, sonrasında polis merkezine giderek ifade vermişti. Yaşanan bu can sıkıcı olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Tilbe'nin Tanrıverdi'ye çarparak yaralanmasına yol açması nedeniyle soruşturmaya başlandığını belirtmişti. Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulması durumlarının, madur kişinin şikayetine bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizmişti.

Soruşturmanın sonucu

Motorsiklet sürücüsünün, Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmaması nedeniyle dava açılma ihtimalinin bulunmadığı belirtilerek ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Neler olmuştu?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Maltepe'nin İdealtepe mahallesinde trafik kazası yapmıştı. Bir motosiklet sürücüsüne çarpan Tilbe, ambulans gelene kadar olay yerinden bir saniye bile ayrılmamıştı.

Yaşanan talihsiz kaza, öğle saatlerinde Maltepe İdealtepe Mahallesi’nde meydana gelmişti. Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp tam Bağdat Caddesi’ne girdiği saniyelerde, Kadıköy yönüne doğru ilerleyen motosikletliyle çarpışmıştı.

Kazanın ardından hiç vakit kaybetmeden otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koşmuştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından bir an olsun ayrılmamıştı. Yaşanan bu kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı. Tilbe’nin de hemen ardından polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenilmişti.

Yaşanan bu talihsiz kazayı görenlerden biri olan Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Yıldız Tilbe olduğunu yine bilmiyordum. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Yıldız Tilbe de başında gitti. Hatta sonuna kadar da başını kolunun üstünde tuttu." ifadelerini kullanmıştı.