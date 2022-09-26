İtalya'da ilk kez bir kadın başbakan oldu! Georgia Meloni'nin Türkiye ve İslam görüşleri!

İTALYA'daki genel seçimlerden resmi olmayan sonuçlara göre İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci çıktı. Demokrat Parti yenilgiyi kabul ederken Fdl lideri Georgia Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı oldu. Meloni'nin Türkiye ve İslam görüşleri ne yönde?

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İtalya'da dün yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı lider Gioria Meloni zaferini ilan etti. Siyasi süreçlerin ardından İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak olan 45 yaşındaki Meloni, "Seçim sonuçları, İtalyanların, İtalya'nın Kardeşleri'nin yönetiminde bir merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret verdi" dedi.

"İtalya bizi seçti, ihanet etmeyeceğiz"

İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI)seçim merkezini kurduğu Roma'daki Parco dei Principi Oteli'nde basın toplantısı düzenleyen aşırı sağcı siyasetçi, içinde bulundukları zamanın sorumluluk alma zamanı olduğunu dile getirerek, "Tarihin bir parçası olmak istiyorsanız, on milyonlarca insana karşı ne tür bir sorumluluğumuz olduğunu anlamanız gereken bir zamandayız. Çünkü İtalya bizi seçti, biz de ona asla ihanet etmeyeceğiz" diye konuştu.

Meloni, "FdI'nin seçimlerden birinci parti çıkması, bizim için pek çok anlam ifade ediyor. Bu kesinlikle birçoğumuz için gurur, gözyaşı, kucaklaşma ve hayaller gecesi" ifadesini kullandı.

Giorgia Meloni, sonucun kendileri için bir varış noktası olmadığını, aksine hareket etme anında olduklarını ve yarından itibaren kendi değerlerini göstermeleri gerekeceğini kaydetti.

Seçimlere katılım oranı düşük

Seçimlere katılım oranının düşük olmasından duyduğu üzüntüyü belirten Meloni, devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi yeniden inşa etmeleri gerektiğini söyledi. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, genel seçimlere katılım oranı yüzde 63,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu oranın bugüne kadar yapılan genel seçimler arasında en düşük katılım oranı olduğu belirtildi.

Gayrıresmi sonuçlar

İtalya'nın Kardeşleri (FdI) yüzde 26 ile birinci, Demokratik Parti (PD) yüzde 19,5 ile ikinci, 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı. Lig Partisi yüzde 9 ile dördüncü, Forza Italia (FI) yüzde 8 ile beşinci, seçime birlikte giren Eylem Partisi (Az)-Italia Viva (Iv) da yüzde 7,8 oyla altıncı sırada konumlandı.

Türkiye ve İslam karşıtı görüşlere sahip

Demokrasiyi sadece sandıkta oy kullanma düzeyine indirgeyen açıklamaları ile dikkat çeken Meloni, geleneksel aile yapısını ve Hristiyan kökenleri katı şekilde savunuyor. Göçmen geçişlerinin engellenmesi için Libya'ya deniz ablukası uygulanmasını öneren Meloni, kürtaja da karşı. İslam karşıtlığı da Meloni'nin belirgin özelliklerinden. Ülkedeki uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, tecavüzcüler ve mafya için sol partileri suçlayan Meloni, "Bu İtalya, pazar günü sona eriyor" mesajı vermişti. Meloni, Türkiye'nin mevcut politikalarına da karşı. Özellikle Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana.

Meloni kimdir?

Giorgia Meloni, 15 Ocak 1977'de Roma'da doğdu. Meloni, 2012 yılında siyasetçi arkadaşları Ignazio La Russa ve Guido Crosetto ile birlikte aşırı sağcı, neo-faşist, milliyetçi muhafazakar çizgideki İtalya'nın Kardeşleri Partisini kurdu. Meloni, 2014 yılında parti başkanı oldu ancak o yıl Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilemedi. Siyasete 15 yaşından itibaren ilgi duymaya başladı. 1998 yılında, henüz 21 yaşındayken Alleanza Nazionale'nin Roma Eyaleti Meclis üyeliğine seçildi ve 2002 yılına kadar bu görevde kaldı. Şubat 2001'den 2004'e kadar Alleanza Nazionale'nin gençlik hareketi olan Azione Giovani'nin ulusal yönetim komitesinin üyesi olarak görev yaptı. 2004 yılında Azione Giovani'nin başkanı seçildi.

Aralık 2012'de Popolo della Libertà'dan ayrılarak Guido Crosetto ve Ignazio La Russa ile birlikte 'Fratelli d'Italia Centrodestra nazionale' adlı siyasi hareketi kurdu. Aralık 2017'de Trieste'de düzenlenen Fratelli d'Italia'nın ikinci ulusal kongresinde oybirliğiyle yeniden parti liderliğine seçildi. 4 Mart 2018'de Fratelli d'Italia'nın parlamenter sayısını beşe katladı. Partisi genel seçimlerde 18 senatör ve 32 meclis üyeliği elde etti. Halen Temsilciler Meclisi Anayasal İşler Komisyonu üyesi olarak faaliyet yürütüyor. 28 Eylül 2020 tarihinde, oybirliğiyle Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Partisi (ECR Party) genel başkanı seçildi.