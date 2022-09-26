Cihat Yaycı Paşa'dan dikkat çeken uyarı: Yunanistan'da sefer hazırlığı var

Yunanistan'ın adalara ABD silahlarını yığmasına ilişkin görüntülerin dün ortaya çıkması gerilimi tırmandırdı. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan'ın sefer hazırlığında olduğunu söyleyerek, "Çok net bir şekilde o gözüküyor. 2017’den itibaren süreç işliyor aslında" dedi.

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AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan, Hukukçu Avukat Bülent Yücetürk, Araştırmacı - Yazar Doğan Çağlar; tv100 ekranlarında Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Yayına konuk olarak bağlanan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasını değerlendirdi.

Yunanistan'da sefer hazırlığı var

Yaycı “Midilli ve Sisam adasına getirilen harp araçlarının bir özelliği de şudur: ABD hibe etmiştir bunları. ABD 2021 tatbikatı nedeniyle getirdiği binlerce zırhlı taşıyıcı, tanklar, helikopterler bir örtü haline Yunanistan’a getirilmiştir. Askeriyede birliklerinizi ve malzemelerinizi sefer görev yerlerine sevk edeceksiniz bunu tatbikat görüntüsü altında yaparsınız. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur” dedi. Aydemir’in “Bir sefer hazırlığı mı var?” sorusuna ise Yaycı “Öyle görünüyor. Çok net bir şekilde o gözüküyor. 2017’den itibaren süreç işliyor aslında” diyerek yanıt verdi.

"Tüm vatanperver partiler hemen TBMM’de 1995 deklarasyonunu tekrar etmelidir"

Yaycı “TBMM’nin 1995 deklarasyonu var. Savaş, çatışma, askeri güç kullanımına gerek kalmadan diplomasi ve hukuku sonuna kadar kullanalım. Tüm vatanperver partiler hemen TBMM’de 1995 deklarasyonunu tekrar etmelidir.” ifadelerine yer verdi.