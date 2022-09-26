BIST 3.309
DOLAR 18,45
EURO 17,90
ALTIN 976,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Amedspor-Bursaspor maçında onlarca PKK paçavralarının stada nasıl sokulduğu belli oldu

Amedspor-Bursaspor maçında onlarca PKK paçavralarının stada nasıl sokulduğu belli oldu

Amedspor-Bursaspor maçında yaşananlar sosyal medyayı karıştırdı. Maç öncesi büyük olay çıkan maçta bu kez tribündeki terör örgütüne ait paçavralar gündem oldu. Öte yandan Diyarbakır Valiliği ile İçişleri Bakanlığı da çok konuşulan maçla ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Diyarbakır'daki Amedspor-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Bursaspor ısınma yaparken Amedspor tribünlerinden yabancı madde atıldı.

Yaşananlara güvenlik güçleri müdahale ederken sahaya atlayanlar da oldu. Bursasporlu oyuncular soyunma odasına götürülürken taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken maçta ortalığı karıştıran bir olay daha yaşandı.

Tribünlerde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Amedspor'a ilişkin çok sayıda tepkinin geldiği görüntülerde, tribünlerde terör örgütüne ait paçavraların olduğu görüldü.

Seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokuldu

Yaşananlarla ilgili Diyarbakır Valiliği ve İçişleri Bakanlığından peş peşe açıklamalar geldi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist
Foto Galeri Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Gerede'de arıtma vana odasına arka arkaya giren 3 işçi hayatını kaybetti
Bolu Gerede'de arıtma vana odasına arka arkaya giren 3 işçi hayatını kaybetti
Adem Asil'den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci altın madalya
Adem Asil'den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci altın madalya
İSKİ çalışmasında yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü
İSKİ çalışmasında yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü
Balıkesirli kuzenler cinayetinde yeni gelişme! Yargıtay kararı bozdu
Balıkesirli kuzenler cinayetinde yeni gelişme! Yargıtay kararı bozdu
Rusya gazı kesti: Almanya'da üşüyen milletvekillerine battaniye teklifi!
Rusya gazı kesti: Almanya'da üşüyen milletvekillerine battaniye teklifi!
Stefan Kuntz'dan şok yenilgi sonrası çarpıcı açıklamalar! 'Türkiye'nin gerçeği bu''
Stefan Kuntz'dan şok yenilgi sonrası çarpıcı açıklamalar! 'Türkiye'nin gerçeği bu''
Ahmet Çakar'dan Hamit Altıntop'a çok sert tepki: "Ülke Milli Takımı'nı top yaptı"
Ahmet Çakar'dan Hamit Altıntop'a çok sert tepki: "Ülke Milli Takımı'nı top yaptı"
A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Averaj takımı Faroe Adaları'na boyun eğdik
A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Averaj takımı Faroe Adaları'na boyun eğdik
ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonucu felaket olur
ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonucu felaket olur
Zafer Partisi'nde yumruklar konuştu! Tekmeler havada uçuştu: '15-20 kişi ağzını burnunu kırdı'
Zafer Partisi'nde yumruklar konuştu! Tekmeler havada uçuştu: '15-20 kişi ağzını burnunu kırdı'