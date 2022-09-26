Amedspor-Bursaspor maçında onlarca PKK paçavralarının stada nasıl sokulduğu belli oldu

Amedspor-Bursaspor maçında yaşananlar sosyal medyayı karıştırdı. Maç öncesi büyük olay çıkan maçta bu kez tribündeki terör örgütüne ait paçavralar gündem oldu. Öte yandan Diyarbakır Valiliği ile İçişleri Bakanlığı da çok konuşulan maçla ilgili açıklama yaptı.

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Diyarbakır'daki Amedspor-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Bursaspor ısınma yaparken Amedspor tribünlerinden yabancı madde atıldı.



Yaşananlara güvenlik güçleri müdahale ederken sahaya atlayanlar da oldu. Bursasporlu oyuncular soyunma odasına götürülürken taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken maçta ortalığı karıştıran bir olay daha yaşandı.

Tribünlerde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Amedspor'a ilişkin çok sayıda tepkinin geldiği görüntülerde, tribünlerde terör örgütüne ait paçavraların olduğu görüldü.

Seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokuldu

Yaşananlarla ilgili Diyarbakır Valiliği ve İçişleri Bakanlığından peş peşe açıklamalar geldi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.