A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Averaj takımı Faroe Adaları'na boyun eğdik

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oldu. Torsvollur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Davidsen ile 59. dakikada Edmundsson kaydetti. Milli Takımımızın tek golünü 89. dakikada Serdar Gürler attı.

Bu sonucun ardından daha önce UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Milli Takım gruptaki ilk mağlubiyetini alarak grubu 13 puanla lider tamamladı. Grupta sadece 1 galibiyeti bulunan Faroe Adaları ise puanını 8'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Zeki’nin pasında topla buluşan Yunus Akgün’ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şutta top kaleci Gestsson’da kaldı.

38. dakikada Olsen’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

44. dakikada ceza yayı ön bölümde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bjartlio’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanatta Eren’den topu kapan Vatnhamar, ceza sahası içine yerden ortasına arka direkte gelişine sert vuran Davidsen’in şutu Ozan Kabak’a da çarparak ağlara gitti. 1-0

59. dakikada Andreasen’in savunma arkasına gönderdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yapan Edmundsson meşin yuvarlağı kaleci Altay’ın solundan filelere gönderdi. 2-0

86. dakikada rakiplerinden sıyrılan Serdar Gürler, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı şutta top üstten auta gitti.

89. dakikada Serdar Dursun’un kafayla indirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Serdar Gürler meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1