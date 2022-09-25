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Gözünüzü dört açın! İşte karşınızdaki kişinin sizden hoşlandığını gösteren hareketler

Gözünüzü dört açın! İşte karşınızdaki kişinin sizden hoşlandığını gösteren hareketler

Beden dili, birçok konuda size ipuçları verirken, bu durum ilişkilerde oldukça önemli olabiliyor. Özellikle karşınızdaki kişinin sizden hoşlandığını anlayabilmenin en kolay yolu beden diline dikkat etmek.

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Günümüzde birçok ilişkinin en büyük problemi olan ilgisizlik, çoğu ilişkinin bitmesine yol açabiliyor. Çok sevdiğiniz partnerinizin veya yeni bir ilişkiye başlamak istediğiniz kişinin duygularından bazen emin olamazsınız. 

Kişilik özellikleri sebebiyle ilgisini belli edemeyen veya etmeyi tercih etmeyen insanların siz karşı alaka duyup duymadığını anlamak için beden dili hamlelerini okuyabilirsiniz. Beden dili birçok insanın fark etmeden yaptığı hareketlerle gerçek duygu ve düşüncelerini dışa yansıtır. İşte partnerinizin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlayabileceğiniz beden dili hareketleri... 

Oturma pozisyonu ve ayaklarının bakış yönü

Herhangi bir mekanda partnerinizle otururken partneriniz bedeninin ve ayaklarının size tam olarak dönük olması odak noktasının siz olduğunuzu, sizden hoşlandığını gösterir. Bunun yanı sıra dik ve bacaklarını açarak oturuyorsa sizin yanınızda rahat ve bir o kadar da kararlı olduğunu gösterir. 

Kolların duruşu

En önemli beden dili olan kollar kişinin siz olan tavrını ortaya koyar. Partneriniz kollarını masaya koyup hafifçe size eğilmiş bir şekilde duruyorsa kendinizle ilgili söyleyeceğiniz şeylerin ilgisini çekmiş olduğunu gösterir. Kollarını çapraz bağlamış ve geriye yaslanmış bir şekilde sizi dinliyorsa size karşı çekingen ve aynı zamanda kendi hakkında bir şeyleri gizlediğini anlayabilirsiniz. 

Surat ifadesi

İlgi ve hoşlantının belirlenmesinde temel etkenlerden biri olan surat ifadelerinin birçok anlamı vardır. Ancak devamlı gülümseme hali, sizinle göz teması içerisine girdiği anda kişinin gülümsemeye başlaması ve sinirli veya gergin anlarda bile size karşı surat ifadesinin yumUşak olması hoşlantı durumunun başladığını gösterir.

Kaşlar

Genel olarak bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığı anlamanız için kaşlarına bakmanız yeterli olacaktır. Sizden sık sık gözlerini kaçıran bir erkek aynı zamanda sizinle konuşurken kaşlarını kaldırıyorsa sizden hoşlanıyor demektir. 

Sık göz kırpma

İki cinsiyette de hoşlantının başlangıcında istemsizce yapılan göz kırpma eylemi hoşlantının temel göstergelerindendir. Fazlaca göz kırpmak partnerine karşı heyecan duyduğunun belirtisidir. Ancak tik haline gelmiş olan hızlı ve fazla göz kırpma hareketi ile karıştırılabilir.

Kafa hareketleri

Siz konuşmaya devam ederken başını yana doğru yatırarak sizi dinliyor ve gözlerinizin içine bakıyorsa tüm dikkatiyle sizi dinlediğini anlayabilirsiniz. Aynı zamanda devamlı yüzüne ve saçlarına dokunuyorsa size kendini beğendirmenin heyecanını duyduğunu gösterir. 

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