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Bu limonlu muhallebiye çocuklarınız bayılacak

Bu limonlu muhallebiye çocuklarınız bayılacak

İnternet üzerinde türlü türlü tatlı tarifleri bulunuyor. Ancak bunlardan en çok tercih edileni genellikle yapımı basit olan tatlılar oluyor. İşte hem malzemesi, hem de yapımı ile şipşak hazırlayacağınız limonlu muhallebi tarifi.

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Aklına yapacak bir yemek gelmeyen kişiler, çareyi internet üzerinden yemek tarifleri araştırmasıyla buluyor. Yemek tariflerinin yanı sıra yemeklerin ardından veya öğle sonrası atıştırmalık tatlı yapmak isteyen kişiler de internet üzerinde yüzlerce tarif olan internet sitelerini ziyaret ediyor.

Genellikle ev hanımları, tatlı tariflerini çocukları için araştırsa da yetişkinlerin de severek tüketeceği tatlılar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise limonlu kolay muhallebi. Hem bütçe dostu malzemeleri, hem de kolay yapımı ile başta kadınlar olmak üzere birçok kişinin tercihi olan limonlu kolay muhallebi ile çocuklarınıza sağlıklı bir tatlı hazırlayabilirsiniz. 

İşte yaptıktan sonra tadı damağınızda kalacak ve sıklıkla yapacağınız limonlu muhallebi tarifi ve malzemeleri...

Limonlu muhallebi için malzemeler:

  • 1 litre süt

  • 7 yemek kaşığı dolusu toz şeker

  • 2 yemek kaşığı dolusu un

  • 2 yemek kaşığı dolusu nişasta

  • 1/2 çay kaşığı zerdeçal

  • 2 adet limon kabuğu rendesi

  • 1 adet limon suyu

  • 1 paket vanilya

  • 1 yemek kaşığı tereyağı 

Limonlu muhallebi yapılışı:

Limonlu muhallebi yapımı için; orta boy derin bir tencere içine 1 litre sütü boşaltın. Sütün üzerine 7 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, yarım çay kaşığı zerdeçal ve 2 adet limon kabuğu rendesi ilave edin. Sonrasında çırpıcı yardımı ile malzemeleri iyice karıştırın.

Daha sonra tencereyi ocak üzerine koyun. Muhallebiyi kaynayana kadar devamlı karıştırarak, pişirin. Sonrasında pişen muhallebinin üzerine 1 adet sıkılmış limon suyu döküp, hızlı bir şekilde karıştırın. Son olarak 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya koyun. Muhallebiyi tekrar karıştırıp, 1-2 taşım daha kaynatın. Sonrasında ocaktan alın.

Limonlu muhallebiyi kup veya kaselere paylaştırıp, oda ısısında soğumaya bırakın. Sonrasında da buzdolabında 2 saat kadar soğumaya bırakın.

Hazırladığınız limonlu muhallebinin üzerini istediğiniz şekilde süsleyerek, servise hazır hale getirebilirsiniz.

Limonlu muhallebi ne kadar sürede hazırlanır? Kaç kişiliktir?

Limonlu muhallebi tarifini hazırlamak için toplamda 25 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 15 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik limonlu muhallebi için geçerlidir.

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