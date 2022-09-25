Bu limonlu muhallebiye çocuklarınız bayılacak

İnternet üzerinde türlü türlü tatlı tarifleri bulunuyor. Ancak bunlardan en çok tercih edileni genellikle yapımı basit olan tatlılar oluyor. İşte hem malzemesi, hem de yapımı ile şipşak hazırlayacağınız limonlu muhallebi tarifi.

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Aklına yapacak bir yemek gelmeyen kişiler, çareyi internet üzerinden yemek tarifleri araştırmasıyla buluyor. Yemek tariflerinin yanı sıra yemeklerin ardından veya öğle sonrası atıştırmalık tatlı yapmak isteyen kişiler de internet üzerinde yüzlerce tarif olan internet sitelerini ziyaret ediyor.

Genellikle ev hanımları, tatlı tariflerini çocukları için araştırsa da yetişkinlerin de severek tüketeceği tatlılar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise limonlu kolay muhallebi. Hem bütçe dostu malzemeleri, hem de kolay yapımı ile başta kadınlar olmak üzere birçok kişinin tercihi olan limonlu kolay muhallebi ile çocuklarınıza sağlıklı bir tatlı hazırlayabilirsiniz.

İşte yaptıktan sonra tadı damağınızda kalacak ve sıklıkla yapacağınız limonlu muhallebi tarifi ve malzemeleri...

Limonlu muhallebi için malzemeler: