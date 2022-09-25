BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,84
ALTIN 973,15
HABER /  DÜNYA

Filipinler'de Noru Tayfunu alarmı! 8 bin 500 kişi tahliye edildi

Filipinler'de Noru Tayfunu alarmı! 8 bin 500 kişi tahliye edildi

Filipinleri vurması beklenen Noru Tayfunu nedeniyle alınan önlemler kapsamında yaklaşık 8 bin 500 kişi tahliye edilirken, yarın için eğitim öğretime ara verildi ve devlet dairelerinin çalışmaları askıya alındı.

Abone ol

Noru Tayfunu, Filipinlere doğru ilerlemeye devam ederken, ülkede tayfun öncesi önlemler artırıldı. Filipinler'in kuzeydoğusuna yaklaştıkça güç kazanan ve rüzgar hızı saatte 185 kilometreden 240 kilometreye ulaşan Noru Tayfunu nedeniyle, Luzon Adası’nda yer alan Kuzon bölgesinde yaklaşık 8 bin 500 kişi tahliye edildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkenin ekonomik ve politik açıdan en önemli adası olan Luzon’un tayfun tehlikesi altında olduğu gerekçesiyle yarın ada genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini ve devlet dairelerinin çalışmalarının askıya alındığını açıkladı.

Seferler iptal edildi
Noru Tayfunu, şiddetli yağmurlar ve kuvvetli rüzgarlara neden olurken, çok sayıda ağacın ve elektrik hattının devrilmesine neden oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle uçak, feribot ve otobüs seferleri iptal edildi. Noru'nun karaya çıkmasının beklendiği nokta olan General Nakar kasabasının Belediye Başkanı Eliseo Ruzol basına verdiği demeçte, "Rüzgar şimdi daha sakin ama hava karanlık çünkü güç kaynağımız yok" dedi.

Luzon'da bulunan Dingalan kasabasının Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada, iletişim hatlarının ve bazı bölgelerde elektriğin kesildiğini aktardı.

Haiyan Tayfunu’nda 6 bin 300 kişi ölmüştü
Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve 7 bin 600’den fazla adadan oluşan Filipinleri, yılda ortalama 20 tropikal fırtınanın etkisi altına giriyor. Ülkeyi 2013 yılında vuran Haiyan Tayfunu’nda 6 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde hangi başlıklar var?
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde hangi başlıklar var?
Bu limonlu muhallebiye çocuklarınız bayılacak
Bu limonlu muhallebiye çocuklarınız bayılacak
Faydaları saymakla bitmiyor! Her yemekte kullanılıyor ama aşırıya kaçılırsa tehlike büyük!
Faydaları saymakla bitmiyor! Her yemekte kullanılıyor ama aşırıya kaçılırsa tehlike büyük!
Bakanlık duyurdu: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Bakanlık duyurdu: Tahıl sevkiyatında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Trabzonspor'da savunma krizi: Abdullah Avcı'dan en kötü performans!
Trabzonspor'da savunma krizi: Abdullah Avcı'dan en kötü performans!
Hangi yaşta ne yenir ne yenmez işte yaşlara göre beslenme listesi
Hangi yaşta ne yenir ne yenmez işte yaşlara göre beslenme listesi
Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen bir uzmana danışın! Tümör tehlikesi...
Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen bir uzmana danışın! Tümör tehlikesi...
Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Sözleri, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır"
Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Sözleri, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır"
Yüzünüze renk gelecek, cildiniz parlayacak! Günde bir bardak dut suyu için tazelenin!
Yüzünüze renk gelecek, cildiniz parlayacak! Günde bir bardak dut suyu için tazelenin!
Zeynep Bastık öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Yatak odasından görenleri şoke eden fotoğraf
Zeynep Bastık öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Yatak odasından görenleri şoke eden fotoğraf