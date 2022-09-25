Zeynep Bastık öyle bir fotoğraf paylaştı ki! Yatak odasından görenleri şoke eden fotoğraf

Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Özellikle Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Zeynep Bastık, son paylaşımı ile herkesi hayrete düşürdü.

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Sosyal medya birçok kişinin olduğu gibi ünlü isimlerin de en çok zaman geçirdiği yerler arasında yer alıyor. Milyonlarca takipçisi olan magazin dünyasının sevilen isimleri, takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunuyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan kişiler arasında yer alan Zeynep Bastık da takipçileriyle sık sık fotoğraf veya videolar paylaşıyor.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden olan Zeynep Bastık, son olarak sosyal medya hesabından, yatak odasından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"Estetikle ilgili bir derdim yok"

Dönem dönem paylaştığı fotoğrafların ardından estetik yaptığı iddiaları ortaya çıkan Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Estetiğim yok ama karşı değilim. Estetikle ilgili bir derdim yok ama yaptırmadım. İleride yaptırabilirim.

"Eş veya sevgili olma durumu bitti"

Kısa süren evliliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Zeynep Bastık, kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş durumunu beceremedik şeklinde konuşmuştu. Bastık ayrıca birbirimize yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık şeklinde açıklamasını sürdürdü. Zeynep Bastık evlilik ile ilgili son olarak eski eşiyle hala görüştüğünü, çalıştığını ama eş veya sevgili olma durumunun bittiğini söyledi.

İç çamaşırlı paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Zeynep Bastık, sık sık paylaşımlarını sürdürürken son olarak yatak odasından bir paylaşımda bulundu.

İşte Zeynep Bastık'ın herkesin dikkatini çeken iç çamaşırlı o paylaşımı:

Zeynep Bastık kimdir?

Zeynep bastık, 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Bastık, ortaokul ve liseyi İzmir'de tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenli olan isim 2010 yılında İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel olarak müzik kariyerine ilk adımı attı. 2012 yılına kadar bu grupla çalışmıştır ve İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahneye çıktı.

Bastık Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" isimli şarkısına vokalistlik yapan Zeynep Bastık Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayınladı.

Sonradan vokalistliği bırakıp solo kariyerini sürdüren isim, Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile ününe ün kattı.

Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendiren genç şarkıcı Zeynep Bastık, Anıl Piyancı ile bereaber 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayınladı. Ünlü şarkıcı Yasak Elma, Sil Baştan, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Adı Mutluluk gibi gençlik dizilerinde boy gösterdi. Zeynep Bastık ayrıca 2021 yılında Exxen platformunda yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları isimli programında sunuculuk görevini üstlendi.