BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,84
ALTIN 973,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ortaköy’de ünlü gece kulübündeki kavganın detayları ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ortaköy’de ünlü gece kulübündeki kavganın detayları ortaya çıktı

İSTANBUL Ortaköy'de ünlü bir gece kulübü önünde yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. Dayak olayının ardından mekana motosikletle gelen 4 kişinin silahlı saldırı düzenlediği ve güvenliklerin saldırıya karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisinin gözaltına aldığı 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Ortaköy’deki gece kulübünde geçtiğimiz 8 Eylül tarihinde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan bir şahıs, güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Dayağın ardından silahlı saldırı

Darp olayının ardından aynı gece saat 02.50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Dayak yiyenin kardeşi ve akrabaları gelmiş

Yaşanan çatışmada motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

5 kişi tukuklandı

Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç., Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı. Güvenlik görevlilerinden Mesut G.'ye ev hapsi verildi. Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikçiler tarafından darp edilen Mesut E. ile İnci Cennet E., dün gece Beşiktaş İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından mağdur olarak ifadeleri alındı. Mesut E. ve İnci Cennet E., 8 Eylül gecesi yaşadıkları dayak olayından dolayı güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist
Foto Galeri Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
4 günde 2 kilo yağ yakma garantili! İşte bulgur diyeti listesi hemen başlayın
4 günde 2 kilo yağ yakma garantili! İşte bulgur diyeti listesi hemen başlayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş paylaşımı
Eyvah yemeğin salçası fazla mı kaçtı! Durun dökmeyin bu yöntemi uygulayın!
Eyvah yemeğin salçası fazla mı kaçtı! Durun dökmeyin bu yöntemi uygulayın!
Zafer Partisi Kurucusu istifa etti: Ümit Özdağ azmettirdi, beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darp ettiler
Zafer Partisi Kurucusu istifa etti: Ümit Özdağ azmettirdi, beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darp ettiler
Bu burçlar cinselliğe asla hayır diyemiyor!
Bu burçlar cinselliğe asla hayır diyemiyor!
A millilerin Faroe Adaları maçı öncesi başkentte fırtına çıktı
A millilerin Faroe Adaları maçı öncesi başkentte fırtına çıktı
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Bir bardağı migren ağrısını kesiyor! Sürekli ilaç içenler bu çayı kesfettiğine sevinecek
Bir bardağı migren ağrısını kesiyor! Sürekli ilaç içenler bu çayı kesfettiğine sevinecek
Doğal gaz azalınca uçuşa geçti O sektördeki hisseler borsada yüzde 700 arttı
Doğal gaz azalınca uçuşa geçti O sektördeki hisseler borsada yüzde 700 arttı
Bingöl'de 'bedava ev' izdihamı: 23 bin 700 kişi başvurdu
Bingöl'de 'bedava ev' izdihamı: 23 bin 700 kişi başvurdu