Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist
KİLİS'te yaşayan 40 yaşındaki Osman Zembilcioğlu, gündüzleri kendine ait iş yerinde kaportacılık, akşam ise düğün salonlarında solistlik yapıyor.
Zembilcioğlu, küçük yaşlarda çırak olarak başladığı kaportacılık mesleğini 32 yıldır Küçük Sanayi Sitesi'nde sürdürüyor. Sesi güzel olduğu için müziğe ilgisi bulunan ve sokak düğünlerinde şarkı türkü söyleyen Zembilcioğlu, zamanla kendisine düğün salonlarından gelen iş tekliflerini de değerlendirerek 25 yıldır vatandaşları mutlu gününde eğlendiriyor.
Her iki işi de severek yapan Zembilcioğlu, dükkanında da kaporta tamiri yaparken çekiçle ritim tutarak türkü söylüyor.
Osman Zembilcioğlu, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri başladığı kaportacılık mesleğini sürdürerek ekmeğini kazanmaya çalıştığını söyledi.
Öğretmenleri türkü söyletiyordu: İlkokul yıllarında müziğe ilgisi olduğunu belirten Zembilcioğlu, "Öğretmenlerim o zaman müzik derslerinde bana şarkı söyletirlerdi. Teneffüslerde öğretmenler bana 'gel bize bir türkü söyle' diye çağırırdı. Daha sonra düğünlerde bunun sesi güzel diye beni öne atarlardı. Sonrasında sokak düğünlerinde şarkı söylemeye başladım. Ardından sevenlerim, dostlarım, arkadaşlarım oldu. Düğün salonlarından teklif geldi. Yaklaşık 25 yıldır düğün salonlarında şarkı söylüyorum." diye konuştu.