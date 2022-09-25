Herkesin hayati: Yerba mate çayı ile oturduğunuz yerden kilo verebilirsiniz

Kilo sorunu yaşayanların çoğu, ne yaparsa yapsın istediği kiloları bir türlü veremiyor. Türlü sporlar ve diyetler uygulasalar da fazla kilolardan kurtulmak isteyenler için mücizevi bir çay bulunuyor: Yerba mate...

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Çağımızın en büyük hastalıklarından birisi obezite. Özellikle fazla kilosu olan kişiler, farklı diyet ve sporlarla fazlalıklarından kurtulmak istiyor. Kilo vermek isteyip de veremeyenler için ise belki de ilk kez duyacağınız bir çay var: Yerba mate!

Yapraklar genel olarak bir ateşte kurutulur, sonrasında çayı yapmak için sıcak suya batırılır. Yerba mate, geleneksel olarak kabak adı verilen bir kaptan tüketilir ve yaprak parçalarını süzmek için alt ucunda bir filtre bulunan metal bir pipetle yudum yudum içilir. İşte yerba mate çayının faydaları...

Antioksidanlar açısından zengin

Yerba mate, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok faydalı bitki gıda maddesi içerir.

Ksantinler: Bu bileşikler uyarıcı görevi görür. Çay, kahve ve çikolatada da bulunan kafein ve teobromin içerirler .

Kafeoil türevleri: Bu bileşikler, çaydaki sağlığı geliştirici ana antioksidanlardır.

Saponinler: Acı bileşikler, belirli anti-inflamatuar ve kolesterol düşürücü özelliklere sahiptir.

Polifenoller: Bu, birçok hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılı büyük bir antioksidan grubudur.

Enerjiyi artırır

Kafein, beyninizdeki belirli sinyal moleküllerinin seviyelerini de etkileyerek, onu zihinsel odaklanmanız için bilhassa faydalı duruma getirir.

Birkaç insan çalışması, 37.5-450 mg kafein içeren tek bir doz tüketen katılımcılarda daha iyi uyanıklık yaşarken, kısa süreli hatırlama ve reaksiyon süresi gözlemledi.

Kilo vermenize imkan sağlar

Yapılan araştırmalarda, yerba matenin iştahı azaltabileceğini ve kilo kaybına yardımcı olabilecek metabolizmayı hızlandırabileceğini ortaya çıkarıyor.

Toplam yağ hücrelerinin sayısını azaltarak tuttukları yağ miktarını düşürüyor.

Bunun yanı sıra, aşırı kilolu kişilerde yapılan 12 haftalık bir çalışmada, günde 3 gram yerba mate tozu verilenler ortalama 7 kg verdi.

Bununla birlikte bel-kalça oranlarını %2 oranında azalttılar, bu da göbek yağına büyük oranda etki ettiğini gözler önüne seriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Mate, az miktarda C vitamini, E vitamini, selenyum ve çinko içerir.

Bu antioksidanlar bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve sağlığınıza oldukça fayda sağlıyor.

Kan şekeri düzeylerini düşürüyor

Yerba mate, kan şekerini düşürmeye ve diyabet komplikasyonlarını azaltmaya destek olur.

Bunun yanı sıra birçok hastalığın gelişiminde ve kötüleşmesinde rol oynaya ileri glikasyon ürünlerinin oluşumunu azaltır.

Kalp hastalığı riskinizi azaltır

Yerba mate, kalp hastalığına karşı koruma sağlayabilen kafeoil türevleri ve polifenoller gibi antioksidan bileşiklere içinde barındırır.