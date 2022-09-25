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Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy şehit oldu.

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Alınan bilgiye göre, 23 Eylül Cuma günü, görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde aracı arızalan kişiye yardım eden Uzman Çavuş Osman Özsoy'a (30), yoldan geçen U.C. yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet çarptı.

Yaralanan Özsoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özsoy, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "İyidere İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Osman Özsoy, görev esnasında geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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