Mehmet Dinçerler'in yüzüğü geri isteme nedeni belli oldu! Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğü replika çıktı

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyuran ünlü şarkıcı Hadise, Dinçerler'in kendisine taktığı 3 milyonluk yüzüğü geri istediğini duyurmuştu. Hadise'ye takılan yüzük replika çıktı.

Abone ol

Prenses, Aşk Kaç Beden Giyer, Sıfır Tolerans gibi şarkılarıyla pop müziğinin sevilen isimlerinden olan ünlü şarkıcı Hadise 2021 yılının başlarında iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa süre içerisinde büyük aşklarını nikah masasına taşıyan çift geçtiğimiz nisan ayında aile arasında yapılan bir düğünle mutluluğa 'evet' demişti.

Sahnede ağlayınca alyanslar çıkmıştı

Sessiz sedasız evlenen çiftin düğüne dair hiçbir fotoğrafı yayınlanmamıştı.Birlikte yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve mutlu evlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan çiftin 5 aylık evliliğine nazar değdi. 5 aylık evliliklerinde sorunlar çıktığı iddia edilen çiftten ünlü şarkıcı Hadise'nin İzmir konserinde sahnede ağlayarak 'Küçük bir yol' şarkısınını seslendirmesi ve eşi Mehmet Dinçerler'in alyanssız doğum günü kutlama görüntüleri de ayrılık iddialarını alevlendirmişti.

Bebek iddiasını yalanlayıp boşanma davası açtı

Ünlü çiftin ayrılıklarına dair ortaya bebek, kayınvalide sorunu gibi birçok neden ortaya atılırken Hadise ortada bebek sorunu gibi bir şey olmadığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sevenlerine duyurmuştu. Daha sonra aralarının düzeldiği söylenen çiftten Mehmet Dinçerler'in paylaştığı videoda eşi Hadise'nin görünmesi herkesi heyecanlandırmıştı.

Fakat ünlü çiftin arası düzelmemişti. Geçtiğimiz hafta pop müziğinin sevilen ismi Hadise Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla boşanma davası açtığını herkese duyurmuştu. Ünlü şarkıcı paylaşımında "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Düğün takılarını istemesi damga vurmuştu

Hadise'nin avukatı tarafından yazılan boşanma dilekçesinde Kerimcan Durmaz ile öpüşürken fotoğrafları ifşalanan ve gündeme damga vuran iş insanı Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sanat hayatına engel olduğu ve bu engellemelerin zamanla psikolojik baskı halini aldığı ve bu davranışların Hadise'nin sanat hayatını etkilediği ve Mehmet Dinçerler'in düğün takıları ve 3 milyon liralık yüzüğü almadan boşanmayacağını söylemesine yer verilmişti.

3 Milyon TL'lik yüzük bakın kaç TL çıktı

Düğün takılarını geri istemesi ile uzun süre gündemlerden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler'e sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı eleştiride bulunmuştu. Fakat iddialar yalnızca düğün takılarının geri istenmesi ile sınırlı kalmadı. İş insanı Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ederken taktığı 3 milyon TL değerindeki yüzüğün replika olduğu iddia edildi.

İş adamı Dinçerler'in, sertifikası olmayan bu yüzüğü mozanit madeninden laboratuvar ortamında ürettirdiğine dikkat çekildi. Laboratuvarda üretildiği iddia edilen yüzüğün gerçek değerinin ise 3 milyon TL değil 180 bin TL olduğu söylendi.