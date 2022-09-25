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Sadece 3 malzeme ile siyah noktalara evde veda edin! İşte bu ne güzellik dedirtecek tarif

Sadece 3 malzeme ile siyah noktalara evde veda edin! İşte bu ne güzellik dedirtecek tarif

Siyah noktaları yok eden ev yapımı doğal bir peeling tarifini sizler için derledik. Evdeki basit malzemelerle yapabileceğiniz siyah nokta giderici kür tarifinin hazırlanış detayları da haberimizde.

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Siyah noktalarda vedalaşma vakti sizce de gelmedi mi? Bugüne kadar bir çok kozmetik ürün denediniz, siyah nokta temizleyici bantlar kullandınız, hatta kendinizi tutamadınız ve siyah noktaları sıktınız. Ancak yine de siyah noktalardan kurtulamadınız mı? Bu kez sizin için hazırlağımız tarifi deneyin. Düzenli kullanıldığında mucize etkisi yaratan siyah nokta giderici karışım için gerekli malzemeler 3 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 fincan yulaf unu. 

Hazırlanışı ise şöyle:

Tüm malzemeleri karıştırın. Peeling yapar gibi yüzünüze sürüp bekleyin. Ardından ılık su ile temizleyin.

Peki siyah nokta neden olur?

Siyah noktaların oluşumu ve çoğalmasında etkili olabilecek pek çok neden söz konusudur. Cilt bakımı sonrasında siyah noktaların yeniden oluşma süresi, siyah noktaların görüntüsü, genişliği ve kapladığı alan gibi pek çok karakteristik özellik bu nedenlerle doğrudan ilişkilidir. Siyah nokta neden olur sorusuna yanıt olarak verilebilecek en önemli faktörler şunlardır:


Yağlı cilt tipi
Yaş ve cinsiyet
Hormonal değişiklikler ve hormonal dengeye ilişkin sorunlar
Genetik yatkınlık
Fazla makyaj yapmak ve günün sonunda makyajı temizlememek
Çevre kirliliği, terleme ve cilt temizliği gibi diğer bazı etkenler

Siyah nokta nasıl temizlenir?

Siyah nokta temizleme işlemi için öncelikle buhar yardımıyla gözeneklerin genişletilmesi gerekir. Böylelikle siyah noktalar cildi zorlamadan kolaylıkla çıkarılabilir. Cilt bakımı uzmanları tarafından bu işlem profesyonel bir şekilde yapılabilir. Ev ortamında kişiler tarafından kuru bir cilt üzerinde sıkma yöntemi ile siyah noktaların çıkarılması cilt sağlığı açısından oldukça tehlikelidir. Bu işlemler siyah noktaların akneye dönüşmesine neden olabileceği gibi kalıcı izleri de beraberinde getirebilir. Evde siyah nokta temizliği yapacak kişiler için ise banyodan çıkıldıktan sonraki süreç oldukça uygundur. Komedon çubuklarının cilt yüzeyinde narince gezdirilmesi, dermatoloji uzmanlarının önerdiği peeling, maske ve cilt bakım ürünlerinin kullanılması gibi yöntemlerle siyah nokta temizliği düzenli olarak yapılabilir.

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