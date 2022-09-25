Umut Evirgen'den ayrılınca aşk iddialarına daha fazla dayanamadı! Serenay Sarıkaya açtı ağzını yumdu gözünü

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Umut Evirgen ile ayrıldıklarını açıklayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın rol arkadaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu aşk iddialarına patladı.

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Adanalı, Medcezir, Lale Devri gibi Türk televizyonunun sevilen dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya 2019 yılında meslektaşı komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlamış ve aşklarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Cem Yılmaz'dan sonra gönlünü Evirgen'e kaptırdı

Aralarında 18 yıl yaş farkı bununan ünlü çift kimseye aldırış etmeden aşklarını doludizgin yaşamıştı. Uzun süre gündemlerden düşmeyen bu aşk sonrası ikili 2020 yılının Ekim ayında yollarını ayırmıştı. Cem Yılmaz'dan sonra uzun süre kalbinin kapılarını kimseye açmayan Sarıkaya gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı.

Adı uzun süre Umut Evirgen'le anılan Sarıkaya aşk iddialarını 'Sadece arkadaşız' diyerek yalanlıyordu. Fakat Evirgen geçtiğimiz kasım ayında katıldığı bir programda 'Serenay'la aşk yaşıyoruz' diyerek aşklarını duyurmuştu.

Ayrılık iddiası bomba gibi düşmüştü

Ünlü çiftten ilişkiye dair ilk paylaşım yine Evirgen'den gelmişti. Evirgen sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabı üzerinden kutlamıştı. Herkes tarafından ilgiyle takip edilen aşk uzun sürmedi. Birlikte tatiller yapan çiftin kısa süre içerisinde ilişkilerini noktaladığı iddia edilmişti. Çift birbirini sosyal medya hesaplarından silmemiş fakat ayrılık iddialarına da cevap vermemişti. Herkesin kafasını karıştıran bu iddialardan sonra ortaya yepyeni bir iddia daha atıldı.

Yeni aşk iddiasına ateş püskürdü

Sarıkaya'nın dijital dizi platformu Netflix yapımı olan Şahmaran dizisinde başrol paylaştığı arkadaşı ünlü oyuncu Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Şimdilerde Adana'da dizinin 2. sezonunun çekimlerinde olan ikili uzun süre iddialara yanıt vermemişti. İddiaların alevlenmesi üzerine sevgilisinden yeni ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya iddialara ateş püskürdü.

Twitter hesabı üzerinden iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu paylaşımında "Bugün Takvim gazetesinde hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin." ifadelerini kullandı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...