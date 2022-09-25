BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,84
ALTIN 973,15
HABER /  DÜNYA

Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali kan dondurdu

Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali kan dondurdu

TÜRKİYE'nin arabuluculuğuyla Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldı. 200 asker takasa dahil edilirken, Rusya'nın Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösterip esir düşen Ukraynalı bir askerin hali kan dondurdu. Askerin önceki hali ile son durumunu gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, şahsın kolunun kırık olduğu ve oldukça bitkin göründüğü gözlemlendi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası, Avrupa basınında da geniş yer aldı.

"Putin'in istediği ismi Rusya'ya gönderdik"

Erdoğan dün konu hakkında yaptığı açıklamalarda ise, "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bunlar bizim misafirimiz ve kontrolümüzde. Bir tanesi de özellikle Putin'in üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik." dedi.

Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali kan dondurdu

Ukraynalı esir askerin son hali gündem oldu

Öte yandan Mariupol/Azovstal kuşatmasında uzun zaman direniş gösteren ve daha sonra Rusya'ya esir düşen, en son ise yapılan anlaşma ile serbest kalan Ukraynalı bir askerin son hali sosyal medyada gündem oldu. Askerin önceki ve son haline ait fotoğraflar yan yana paylaşıldı. Kilo verdiği ve kollarında kırıklar olduğu gözlemlenen askerin fotoğrafı, görenleri hayrete düşürdü.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan esir takası ve tahıl koridoruna dikkat çekti Erdoğan, 'Putin ısrarla istedi' demişti! Herkesin merak ettiği esirin kimliği ortaya çıktı Esir takası gerçekleşti! Rusya ile Ukrayna 300 esiri takas etti! Bazı esirler Türkiye'ye getirildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mor kütle Bursa'da patladı dolu yağmurla geldi sıra bu illerde meteoroloji İstanbul Balıkesir Eskişehir
Foto Galeri Mor kütle Bursa'da patladı dolu yağmurla geldi sıra bu illerde meteoroloji İstanbul Balıkesir Eskişehir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
SGK'ye sözleşmeli 341 personel alınacak
SGK'ye sözleşmeli 341 personel alınacak
Evdekiler bu kurabiye olmadan çay içmiyor! İşte mis kokulu şip şak kurabiye tarifi
Evdekiler bu kurabiye olmadan çay içmiyor! İşte mis kokulu şip şak kurabiye tarifi
Yargıtay 25 milyon araç sahibini ilgilendiren 'kazada değer kaybı' ile ilgili emsal karar verdi
Yargıtay 25 milyon araç sahibini ilgilendiren 'kazada değer kaybı' ile ilgili emsal karar verdi
Üsküdar’da eşine az rastlanır nikah! 2 erkek kardeş, 2 kız kardeş ile evlendi
Üsküdar’da eşine az rastlanır nikah! 2 erkek kardeş, 2 kız kardeş ile evlendi
ABD bu olayı konuşuyor: Sabah başlayıp gece yarısına kadar idam edemediler
ABD bu olayı konuşuyor: Sabah başlayıp gece yarısına kadar idam edemediler
Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili altılı masa kulisi! Liderlerden 3'ü tamam ikisi beklemede
Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili altılı masa kulisi! Liderlerden 3'ü tamam ikisi beklemede
Gerginlik devam ediyor... Güney Kore'ye gözdağı: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Gerginlik devam ediyor... Güney Kore'ye gözdağı: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Yiyen bir tabak daha isteyecek tarifini soracak tam kıvamında pirinç pilavı
Yiyen bir tabak daha isteyecek tarifini soracak tam kıvamında pirinç pilavı
"Annemi öldürdüm" dedi... Ünlü oyuncuya ömür boyu hapis cezası
"Annemi öldürdüm" dedi... Ünlü oyuncuya ömür boyu hapis cezası
Meral Akşener'in Mersin ziyaretinde 'söz vermiştiniz' gerginliği! Korumalar aldı itekledi beni
Meral Akşener'in Mersin ziyaretinde 'söz vermiştiniz' gerginliği! Korumalar aldı itekledi beni