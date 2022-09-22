Esir takası gerçekleşti! Rusya ile Ukrayna 300 esiri takas etti! Bazı esirler Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan devreye girdi, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta çok kritik bir adı atıldı. Rusya ile Ukrayna, dün gece yarısı 10'u yabancı asker 300 savaş esirini takas etti. Takas edilen esirlerden bazıları Türkiye'ye getirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu savaş esirlerinin takas edildiğini açıkladı. Putin ve Zelensky'e teşekker eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

10'u yabancı 300 savaş esiri

Rusya ile Ukrayna hiç beklenmedik bir şekilde 10’u yabancı 300 savaş esirinin takasını gerçekleştirdi. Hakkında idam kararı çıkan İki İngiliz ve bir Faslının da olduğu esir takasında 3 İngiliz daha, iki ABD’li bir Hırvat ve bir İsveçli de serbest bırakıldı.

Bazı esirler Türkiye'ye getirildi

Putin’in dün sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan etmesinden saatler sonra gelen esir takasının zamanlaması ve boyutu uluslararası kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken, İngiliz haber ajansı Reuters, esirlerin bazılarının Türkiye’ye getirildiğini aktardı.

Zelensky: Türkiye'nin yardımıyla...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın yardımıyla esir takasının gerçekleştiğini açıklarken bir süredir bu konunun gündemde olduğunu ve gergin görüşmelerin yaşandığını söyledi. Anlaşma kapsamında çoğu Mariupol’ün düşmesiyle esir düşen 215 Ukraynalının serbest kalacağı da açıklandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Denys Prokopenko ve Serhii Volynskyi ile Türkiye’de böyle görüştü. Fotoğrafları servis eden kurumun ise Ukrayna İçişleri Bakanlığı olduğu duyuruldu.

Ukrayna 55 Rus vatandaşını iade ediyoruz

Bunun karşılığında ise Ukrayna, 55 Rus vatandaşını ve Moskova yanlısı Ukraynalılarla birlikte Viktor Medveçuk’u iade etme kararı aldı. Zelenskiy bir konuşma yaparak, “Bu açıkça ülkemiz ve bütün toplum için bir zafer. Önemli olan 215 ailenin sevdiklerini güvende ve evde görebilecek olması” dedi.

5 kıdemli komutan Türkiye'de kalacak

Zelenskiy ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Zelenskiy, 5 kıdemli Ukraynalı kumandanın savaş bitene kadar Türkiye’de kalacağını da dile getirdi. Zelenskiy, “Bu beş kişiyi serbest bırakmak için uzun ve zor bir mücadele verdik” dedi. Bu kişilerin Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky olduğu öğrenildi.

Zelenskiy, “Hepinizle gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı. Suudi Arabistan’ın arabuluculuk çabalarına bizzat Veliath Prens Selman’ın katıldığı belirtildi.