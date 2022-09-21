Türkiye'den Rus bölgelerinde alınan referandum kararına tepki: Endişe duyuyoruz

Ukrayna'da Rus kontrolündeki bazı bölgelerin Rusya'ya katılmak adına tek taraflı referandum düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, endişe duyulduğunu belirtti.

Abone ol

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanma konusunda referandum düzenleme kararı aldı. Rusya işgali altındaki Herson, Zaporijya ve Melitopol bölgeleri halk kongreleri de Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya katılım için referandum düzenleme kararını ele alırken, bu bölgelerden de referandum düzenlenmesine destek kararları çıktı.

Rusya karardan dolayı memnun

Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde alınan referandum kararlarının ardından, referandum kararlarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Özel askeri harekatın en başından ve öncesinden itibaren halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik. Donbass halkları kendi kaderlerinin efendisi olmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kısmi seferberlik ilan edildi

Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'den de bir açıklama geldi. Putin, "Donbas'taki harekatta yalnızca sözleşmeli profesyonel askerlerin hizmet verdiğini kaydeden Putin, "Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." dedi.

Abd'den tepki geldi

Dünyanın gündemine oturan bu gelişmeye ABD kanadından ilk tepki ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan geldi. Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde "Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye: Endişe duyuyoruz

Rus kontrolündeki bölgelerde alınan referandum kararlarına ilişkin bir yorum da Türkiye cephesinden geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada referandum kararına endişe ile yaklaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız. Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

"Barışçıl müzakereler ile çözülmeli"

Bu vesileyle 2014'te Kırım'ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın söz konusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz."