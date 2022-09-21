Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı teröristlere gönderilen bomba ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK'lı teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK'lı teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.
Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 21, 2022
Hatay İl Emniyet ve
Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen;
12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi...+ pic.twitter.com/w6uC2GtvQo