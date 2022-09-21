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Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı teröristlere gönderilen bomba ele geçirildi

Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı teröristlere gönderilen bomba ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK'lı teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Soylu, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK'lı teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.

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