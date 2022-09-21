Pınar Deniz'le aşkları yalan çıkmıştı! Kaan Urgancıoğlu yepyeni bir aşka yelken açtı

Bir dönem yargı dizisinde başrol paylaştığı arkadaşı Pınar Deniz'le bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi.

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Kara Sevda, Aşk 101, Düriye'nin Güğümleri gibi ünlü dizilerde rol alan, şimdilerde Kanal D ekranlarında geçtiğimiz yıl yayınlanmaya başlayan Türk televizyonun sevilen dizisi Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun dizide başrol paylaştığı rol arkadaşı Pınar Deniz ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Pınar Deniz'den sonra o da sevgilisiyle görüntülenmişti

Her seferinde yalnızca arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını yalanlayan ünlü isimlerden Pınar Deniz dizinin sezon finali yapması ile gerçek aşkını ifşa etmişti. Ünlü oyuncu daha önce şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. Başrol paylaşan ikilinin hayranlarını çok üzen bu haberden sonra Kaan Urgancıoğlu'da sevgilisiyle görüntülenmişti.

Sessiz sedasız ayrılınca yeni aşka yelken açtı

Yaz aylarını Karadeniz'de geçiren ünlü oyuncu o sıralar değişen tarzı, uzayan saç ve sakalı ile herkesin dikkatini çekmişti. Kısa süre sonra İstanbul'a geri dönen Urgancıoğlu tarzını değiştirmemiş ve Beşiktaş'ta bir benzin istasyonunda 7 yıldır aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu sevgilisi Zeynep Oymak ile motosiklette görüntülenmişti.

Temmuz ayında görüntülenen çift daha sonra bir daha görüntülenmeyince ünlü ismin sessiz sedasız bir şekilde ilişkilerini bitirdikleri öğrenilmişti. İddialara göre 41 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu yeni bir aşka yelken açtı. Reyting rekorları kıran dizinin başrol oyuncusu sosyetik güzelle Kuruçeşme'de görüntülendi.

Bakın yeni aşkı kim çıktı...

Kaan Urgancıoğlu'nun Kuruçeşmede görüntülendiği ve aşk yaşadığı iddia edilen kişinin , İstanbul’un en eski ve ünlü et lokantalarından Gelik’in kurucusunun torunu olan Burcu Denizer olduğu ortaya çıktı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Taze aşıklar birlikte hızlıca otomobillerine binip uzaklaştı. İşte Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in o anları...