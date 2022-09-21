Demet Akalın ile zamanda yolculuk: "Mayo güzeliydim ben be, peh" diyerek paylaştı, yorum yağdı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, açıklamalarla magazin gündeminin aranan yüzü Demet Akalın bu kez paylaşımı ile sevenlerini zamanda 32 yıl öncesine götürdü. Ünlü şarkıcı "Mayo güzeliydim ben be, peh! diyerek 1990 yılında verdiği pozu ile sosyal medyayı salldı.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen ve yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam eden ünlü şarkıcı Demet Akalın son paylaşımıyla sevenlerine zamanda yolculuk yaptırdı.

32 yıl öncesine yolculuk

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) seslenmesiyle gündeme gelen Demet Akalın bu kez de takipçilerini 32 yıl öncesine götürdü. Sevenlerine zamanda yolculuk yaptıran Akalın, (1990) yılında çekilen kareyi paylaştı. "Mayo güzeliydim ben be, peh!" notunuda düşmeyi ihmal etmeyen ünlü sanatçının paylaşımına yorum yağdı.

İşte Demet Akalın'ın o çok konuşulan mayolu pozu;

"Aradan 5-10 dakika geçmiş gibi hiçbir fark yok"

32 yıl önceki mayolu fotoğrafını paylaşan Demet Akalın daha sonra yakın zamanda çekilen doğum günü videosunu paylaşarak "1990-2022" diye not düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım yakın arkadaşları ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin hayranları, "Aradan 5-10 dakika geçmiş gibi hiçbir fark yok", "Ben fark göremedim görenin de olduğunu sanmıyorum direk yoruma kapalı" "Değişen tek şey sadece yıllar güzelliğin hep aynı kraliçem" gibi yorumlarda bulundular.

"O zamanlar başladı sana olan sevgimiz kraliçemm"

Survivor'da yıldızı parlayan Nagihan Karadere, Demet Akalın'ın paylaşımının altında; "O zamanlar başladı sana olan sevgimiz kraliçemm. Çok, çok seviyorum. İyi ki sen" notunu düşerken ünlü şarkıcı Gökhan Tepe ise "İyi ki doğdun" dedi. Ayrıca Demet Akalın, Nagihan Karadere'nin yorumuna; "Canım Nagim. Ben de seni senden çok delikanlı dostum benim" diye karşılık verdi.

MEB'e seslenerek, isyan etmişti!

Sosyal medyada gündemden düşmeyen ünlü isim Demet Akalın geçtiğimiz hafta 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla artan kitap ve kırtasiye ürünlerinin fiyatlarına twitter'dan tepki göstermiş ve MEB'e seslenmişti. Sosyal medyada oldukça ses getiren paylaşımda Akalın, "Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin! İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor. Lütfen" diyerek yaşanan duruma adeta isyan etmişti.

İşte Demet Akalın'ın yaptığı o payşalım;



