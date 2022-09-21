Evlilik yolunda giden aşklarını bakın ne için bitirmişti! Melisa Aslı Pamuk meğer fallara inanamış

Geçtiğimiz gün ayrıldıkları iddia edilen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve meslektaş sevgilisi Mustafa Mert Koç'un ayrılık nedeni belli oldu. Birbirlerini sosyal medya hesaplarından silen çifti fallar ayırmış.

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Televizyon dünyasında başarılı oyunculuk performansıyla adını sık sık duyuran ünlü oyuncu ve 2011 Miss Turkey güzellik yarışmasının birincisi Melisa Aslı Pamuk Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Mustafa Mert Koç'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşkları evliliğe doğru gidiyordu

Aşklarıyla herkesi hayran bırakan çiftten Mustafa Mert Koç'un müzik piyasasına temmuz ayında 'Geri Dönemem' adlı şarkısı ile giriş yapması üzerine taze çiftin aynı eve taşındıkları iddia edilmişti. Daha sonra el ele görüntülenen Melisa Aslı Pamuk ev Mustafa Mert Koç aynı evde kaldıklarını reddetmiş, evlilikle ilgili sorulan sorularada vakti gelince olabileceği yönünde olumlu cevaplar vermişlerdi.

Sosyal medyadan tek kalemde sildi

Her fırsatta birbirlerini sevdiklerini ve birbirlerini desteklediklerini dile getiren çiftten Mustafa Mert Koç müzik konusunda bile sevgilisinden fikir aldığını dile getirmişti. Muhteşem aşklarıyla herkesi hayran bırakan çiftin aşkı ilk olarak birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde belgelenmişti.

Son dönemlerde ayrılık yaşayan birçok ünlü isim gibi Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç'un da aşkına nazar değdi. Bir yılı aşkın bir süredir aşk yaşayan ünlü çiftin yollarını ayırdıkları iddia edildi. Bir süredir gözlerden uzak olan ve kendilerine işlerine veren çiftten Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını sildi ve Mustafa Mert Koç'u takipten geçtiğimiz gün çıktı.

Aşkın bitme nedeni Pamuk'un falcısı çıktı!

Ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düşen çiftin ayrılık nedeni herkesi şaşkına uğrattı. İddialara göre çiftin ayrılık nedeni Melisa ASlı Pamuk'un son dönemde ilişkide huzursuz olması ve Anadolu Yakası'nda müdavimi olduğu falcısında duydukları oldu.

Söylentilere göre aşklarının eskisi gibi olmadığını düşünen güzel oyuncu aşklarıyla ilgili duydukları sonrası adeta yıkıldı. Falcısının "Bu aşkın geleceği yok, sevgilinin geleceğinde başka kadın var" gibi negatif sözlerle aklını karıştırdığı Melisa Aslı Pamuk, bir buçuk yıllık sevgilisi Mustafa Mert Koç'tan ayrıldı.